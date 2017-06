ποιους άλλους θα δούμε στην εκπομπή απόψε κι αύριο;

Το ξεχωριστό late show, The2night Show, με τους πιο εκλεκτούς καλεσμένους και τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, επιστρέφει για να μας κρατήσει, όπως πάντα, την πιο ωραία συντροφιά,μετά τα μεσάνυχτα., ηαφήνει για λίγο την καρέκλα του κριτή του “So You Think You Can Dance” και συναντά τηλεοπτικά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The2night Show. Μοιράζεται μαζί μας, μεταξύ άλλων, τη μέχρι τώρα εμπειρία της από το χορευτικό talent show ενώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Δημήτρης Σταρόβας τής επιφυλάσσουν μία έκπληξη.Κάνει διεθνή καριέρα στην Κίνα και την Ινδία. Μαζί μας το μοντέλο, σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο The2night Show.Στο πλατό του The2night Show έρχεται και ο ηθοποιός,. Μιλάει για όλα, μας αποκαλύπτει επαγγελματικές και προσωπικές πτυχές της ζωής του και τραγουδάει ζωντανά.Την15 Ιουνίου στη 00.40, μαζί μας στο The2night Show οΜιλάει για την πρόσφατη τηλεοπτική του εμπειρία και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.Ακόμη: Στο The2night Show, παίζουμε το «Παιχνίδι με τις Ομπρέλες», το νέο παιχνίδι της εκπομπής που σπάει ταμεία και μοιράζει μεγάλα δώρα στους τηλεθεατές.