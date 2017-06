Στο σημερινό ΜΟΝΤΕΡ σχολιάζουμε:

1. Το " So You Think You Can Dance ".

2.

Το " Ρουκ Ζουκ "

.

3. Το " Το καλύτερο ζευγάρι "

.

















Το κερασάκι στην τούρτα --->

So You Think You Can Dance











Και εκεί που τη φετινή χρονιά " μπουχτίσαμε " από τα τόσα πολλά μουσικά show και από το αέναο κυνήγι μουσικών "ταλέντων", ανακοινώθηκε από τον ΑΝΤ1 η επιστροφή του χορευτικού show, που για δύο σεζόν είχε φιλοξενήσει το MEGA με αρκετά μεγάλη επιτυχία.

Στην ανακοίνωση αυτή σκέφτηκα, ότι για ακόμη μία φορά θα μας σερβίρουν " ξαναζεσταμένο " φαγητό ,και απογοητεύτηκα με την έλλειψη δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας των καναλιών...

Και, όμως, ευτυχώς διαψεύστηκα. Γιατί πραγματικά ο ΑΝΤ1 με το συγκεκριμένο project ίσως να έκανε την πιο οπτικά προσεγμένη του παραγωγή για φέτος. Το show είναι εξαιρετικά στημένο.

Το πλατό αρκετά μεγάλο και διαφορετικό από τα κλασικά που έχουμε συνηθίσει στα περισσότερα shows. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι τις περισσότερες φορές άρτιο με αξιόλογες χορογραφίες, αρκετά προσεγμένες και ολοκληρωμένες , στο οποίο συμβάλλουν οι γρήγορες εναλλαγές πλάνων .

Η Δούκισσα Νομικού είναι στην καλύτερή της φάση. Παρά το αρχικό άγχος και την αμηχανία της ,κατάφερε, επιστρατεύοντας την όμορφη παρουσία της, το χιούμορ, τα σωστά ελληνικά της και τις εύστοχες παρεμβάσεις της ,να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Η κριτική επιτροπή αρκετά ενδιαφέρουσα. Αν και πολυπληθής, καταφέρνει να ισορροπεί με τις εύστοχες και "λακωνικές" κριτικές της. Συγκεκριμένα, η επιτροπή αποτελείται από:

- τον Πάνο Μεταξόπουλο , ο οποίος ισορροπεί στον ρόλο του αυστηρού , αλλά παράλληλα και ευσυγκίνητου κριτή( τα ξεσπάσματά του μερικές φορές είναι κάπως υπερβολικά),

- τον Κωνσταντίνο Ρήγο , ο οποίος έχει την πιο τεκμηριωμένη και " σφαιρική " κριτική,

- τον Ιβάν Σβιτάιλο , ο οποίος έχει την πιο εύστοχη κριτική , παρότι η αυστηρότητά του μοιάζει ,κατά στιγμές, κάπως επιτηδευμένη (και κατ' εμέ αποτελεί την έκπληξη του show),

- την Ελένη Φουρέιρα , η οποία τα βρίσκει συνεχώς όλα ωραία με αποτέλεσμα η κάθε κριτική της να είναι πιστή επανάληψη της προηγούμενης, γεγονός που την καθιστά τον πιο αδύναμο κρίκο της κριτικής επιτροπής, και

- τον Ιωάννη Μελισσανίδη , ο οποίος αποτελεί μια " ευγενική " παρουσία, με άποψη και ήθος, που ,ωστόσο, δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποβάλει το άγχος του...



Στην περίπτωση, λοιπόν, του SYTYCD μιλάμε για " καλή " τηλεόραση...

Ίσως να μας έχουν εθίσει τόσο πολύ τα κανάλια στα μέτρια προγράμματα που τώρα τελευταία μας παρουσιάζουν, ώστε να μην μπορούμε να διακρίνουμε και να ξεχωρίσουμε κάτι που αξίζει...