Special Guest η Ζέτα Μακρυπούλια

Η Νάντια Μπουλέ ενσαρκώνει την εμβληματική Εβίτα Περόν

αλλά και εκλεκτούς καλεσμένους. Special guest της βραδιάς θα είναι η Ζέτα Μακρυπούλια, την οποία θα δούμε σε ρόλο-έκπληξη!

Η Νάντια Μπουλέ αποδέχεται την πρόκληση του “Your Face Sounds Familiar” και θα ενσαρκώσει μία εμβληματική προσωπικότητα

ΤΟ 4ο LIVE ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 20.00Ποια τραγούδια θα ερμηνεύσει η 10άδα των διαγωνιζόμενων; Το πιο ξεχωριστό και ανατρεπτικό show του ΑΝΤ1, “Your Face Sounds Familiar”, έρχεται με το 4ο live στις 14 Μαΐου, στις 20.00, για να «μεταμορφώσει»...μοναδικά άλλη μία Κυριακή μας.Το 4ο live μας επιφυλάσσει όχι μόνο ξεχωριστές ενσαρκώσειςΠαρουσιάζει, ερμηνεύει, έχει συμμετάσχει σε μιούζικαλ...Αυτή την Κυριακή, στο “Your Face Sounds Familiar”, αποχαιρετούμε τη Νάντια Μπουλέ και υποδεχόμαστε την Εβίτα Περόν.Ακόμη: Την προηγούμενη Κυριακή, είδαμε ποιες προσωπικότητες θα ενσαρκώσει η 10άδα των διαγωνιζομένων. Παρακάτω και τα τραγούδια στα οποία θα διαγωνιστούν οι παίχτες (με αλφαβητική σειρά):Δημήτρης Μακαλιάς: Justin Timberlake - Can’t stop the feelingΆρης Μακρής: Γιάννης Γιοκαρίνης - ΕυλαμπίαΗσαΐας Ματιάμπα: MC HAMMER - Can’t touch thisΚόνυ Μεταξά: MADONNA - Like A PrayerΑντώνης Δόμινος: Νίκος Κουρκούλης - Μέρα με τη μέραΣαμπρίνα: Rod Stewart - PassionΙρένε Τροστ: Πάολα - ΘυμόςΓιάννης Χατζηγεωργίου: IMANY - Don’t be So shyΓιάννης Χατζόπουλος: KHALED - DidiΠαρθένα Χοροζίδου: RAG’ N’ BONE MAN - HumanΗ συνέχεια την Κυριακή 14 Μαΐου, στις 20.00, μόνο στον ΑΝΤ1!