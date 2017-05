Χριστίνα Τσάφου

Για το Survivor και αν θα έβαζε συμμετοχή αν ήταν στην αρχή της καριέρας της:

Η πρόταση για συμμετοχή σε τηλεοπτικό show:

Είναι πασίγνωστη Ελληνίδα ηθοποιός και φέτος πρωταγωνιστεί για 3η σεζόν στους ''Συμμαθητές'' του ΑΝΤ1 . Ο λόγος για τη, που σε συνέντευξή της στον δημοσιογράφο,Λάζο Μαντικό, και τονμίλησε τόσο για το αν θα πήγαινε στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ,όσο και για το αν δέχτηκε ποτέ πρόταση για τάλεντ σόου...«Ούτε κατά διάνοια θα έβαζα συμμετοχή στο Survivor. Με τίποτα. Δεν είναι δουλειά μου αυτή, η δουλειά μου είναι η υποκριτική! Αυτή η δημοτικότητα που έχουν οι παίκτες του Survivor και των τηλεοπτικών αυτών παιχνιδιών είναι προσωρινή! Δεν έχω δει ποτέ το Survivor! Δεν έχω χρόνο να δω το Survivor και δεν ξέρω και πολλούς. Ξέρω π.χ. ότι είναι ο Χρανιώτης μέσα. Αξιόλογος συνάδελφος! Για τον Σπαλιάρα ξέρω ότι είναι ένας ψηλός!».«Τρελαίνομαι να βλέπω "So you think you can dance"! Με τον Ιβάν ήμασταν σε παράσταση στον "Βιολιστή στη στέγη" ,που είχε και πέντε με έξι χορευτές. Τους βγάζω πολλά καπέλα στους χορευτές! Μου είχαν κάνει πρόταση να συμμετάσχω στο "Dancing with the stars" και είπα από μέσα μου, δεν είμαστε καλά! Μου είχαν στείλει μήνυμα, δεν ανταποκρίθηκα ποτέ! Όταν είδα και πήγανε και κάτι μεγάλες κυρίες, τώρα δεν θα πω ονόματα. Πήγαν και κάποια ονόματα που δεν γινόταν να πάνε! Κάτσε να πήγαινα και να έφευγα από την πρώτη εβδομάδα;» (Γέλια)