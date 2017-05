δηλώνει κριτής του So You Think You Can Dance σε συνέντευξή του...

Ο ενθουσιώδης και γεμάτος ενέργειαείναι από μόνος του μια ανεξάντλητη πηγή αισιοδοξίας και κάθε συζήτηση μαζί του είναι απολαυστική! Ο γοητευτικός Ρώσος χορευτής, με ελληνικές καταβολές από την πλευρά της μητέρας του, μίλησε στην εφημερίδα, ''Espresso'', και τη Μαρία Ανδρέου, για το ξεκίνημά του στον χορό, για το «Κάτω Παρτάλι» αλλά και για την κρίση στην Ελλάδα, που θεωρεί ότι είναι κατά βάση πολιτιστική, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν μας βοηθά το να καθόμαστε να βλέπουμε το «Survivor».Ως μέλος της κριτικής επιτροπής του «So you think you can dance» του ΑΝΤ1 ενθουσιάζεται όταν μιλάει για το κοινό σημείο που έχουν οι 24 χορευτές, οι οποίοι επιλέχθηκαν από 250, για να μπουν στα live του σόου. «»,σημειώνει και συνεχίζει λέγοντας ότι, όταν του προτάθηκε η θέση, δεν χρειάστηκε καν να σκεφτεί για να πει το ναι. «Για μένα από αυτήν την παραγωγήστις δυσκολίες. Ο χορός δοκιμάζει τρομερά τις αντοχές του σώματος, το έχω νιώσει αυτό πολύ σκληρά, γι’ αυτό χρειάζονται μεγάλη αγάπη και αυτογνωσία», μας λέει και εξηγεί το γιατί: «Το ανθρώπινο σώμα είναι μεγάλο εργαλείο. Όταν κατέρρεε η Σοβιετική Ένωση και δεν είχαμε ούτε ζάχαρη να φάμε,. Γι’ αυτό και σε αυτήν την οικονομική κρίση της Ελλάδας, που για μένα είναι κατά βάση πολιτιστική,Η ζωή του ταλαντούχου χορευτή μοιάζει με παραμύθι, που αρχίζει με δυσκολίες αλλά έχει happy end. «στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Η μητέρα μου είναι από την Τραπεζούντα και ο μπαμπάς μου από τη Ρωσία. Έτσι, έμεινα μαζί της σε φοιτητική εστία για τεσσεράμισι χρόνια, μέχρι να πάρει το πτυχίο της. Στην ηλικία αυτή θα μπορούσα να παίζω μπάλα, όπως όλα τα αγόρια της ηλικίας μου, αλλά».Η συνέχεια για τον ταλαντούχο Ιβάν περιλαμβάνει σπουδές στη Λυρική Σχολή και μια υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση, που τον οδήγησε στη Νέα Υόρκη. «Το ίδρυμα πλήρωσε 30.000 ευρώ για τις σπουδές μου σε διάστημα δύο χρόνων,Αλλά δεν τη φοβάμαι τη δουλειά...»,λέει και αναφέρεται και στην εμπειρία του ως ηθοποιός στο «Κάτω Παρτάλι»: «Ευχαριστώ τον Λευτέρη (σ.σ.: Παπαπέτρου) γι’ αυτήν την ευκαιρία.στην υποκριτική».