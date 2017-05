«Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 24.5.2017 η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD γνωστοποίησε στην εταιρεία την απόκτηση 19.791.879 μετοχών της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. με δικαίωμα ισαρίθμων ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας....Τα δικαιώματα ψήφου DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD φέρονται να κατέχονται άμεσα στο σύνολό τους από την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία DIMERA LTD. Τα δικαιώματα ψήφου DIMERA LTD φέρονται να κατέχονται άμεσα κατά ποσοστό 86,21% από την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία BELTERRA HOLDINGS LTD, κατά ποσοστό 12,55% από τον κ. Νίκο Σαββίδη του Ιωάννη και κατά ποσοστό 1,24% από τον κ. Γεώργη Σαββίδη του Ιωάννη.Τα δικαιώματα ψήφου της BELTERRA HOLDINGS LTD φέρονται να κατέχονται άμεσα κατά ποσοστό 91% από τον κ. Νίκο Σαββίδη του Ιωάννη και κατά ποσοστό 9% από την κα Κυριακή Σαββίδη (ή Σαββίδου) του Γεωργίου»