Παρασκευή 2 Ιουνίου στις 21.00, έρχεται το 2ο live!

Δούκισσα Νομικού

με ένα θερμό καλωσόρισμα προς όλους,

Βάσει της διαδικασίας, η κριτική επιτροπή αποφάσισε να «σώσει» για το επόμενο live, το ζευγάρι Μαρία Σαρίδου - Βασίλης Γκουλέτσας

αποφάσισαν να περάσουν στην επόμενη φάση τους Νεφέλη Θεοδότου και Άγγελο Αποστολίδη,

Τα «επόμενα βήματα» του κορυφαίου show χορού; Στο 2ο live, την Παρασκευή 2 Ιουνίου, στις 21.00, στον ΑΝΤ1

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ “SO YOU THINK YOU CAN DANCE” ΜΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΣΚΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ!ΤηνΤην Παρασκευή 26 Μαΐου ξεκίνησαν τα live του “So You Think You Can Dance” ,με το 1ο επεισόδιο γεμάτο 24 δυνατές χορογραφίες από κλασικό σύγχρονο, commercial, lyrical, musical, hip hop και λάτιν να μας παρασύρουν στον ρυθμό τους, δίνοντας ένα δυναμικό ξεκίνημα στο μοναδικό show χορού!Οι 24 χορευτές κατέκλυσαν το εντυπωσιακό χορευτικό stage του ΑΝΤ1, με μία ομαδική χορογραφία, προθερμαίνοντας κοινό και τηλεθεατές για μία πολλά υποσχόμενη συνέχεια.Στη συνέχεια, ηεμφανίστηκε στη σκηνήκαι μας παρουσίασε ξανά την κριτική επιτροπή με τους Κωνσταντίνο Ρήγο, Πάνο Μεταξόπουλο, Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Φουρέιρα και Ιωάννη Μελισσανίδη. Εξήγησε τη διαδικασία των Live, προτρέποντας τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά, τόσο μέσω της ψηφοφορίας του όσο και μέσω σχολίων στα social media του show. Με τη Δούκισσα να δίνει το σύνθημα «Καλή μας Αρχή», ξεκίνησε το διαγωνιστικό κομμάτι.Οι 24 διαγωνιζόμενοι χωρίστηκαν σε ζευγάρια, στις παρακάτω χορογραφίες:• Η Αρετή Νότη και ο Αλέξανδρος Πέσογκες σε ένα κλασικό σύγχρονο, με το “Another Love” του Tom Odell• Η Κλειώ Αρβανίτη και ο Βαλάντης Ράπτης χόρεψαν hip hop με το “The Water Dance” του Chris Porter ft Pitbull• Η Σοφία Τζάβελου και ο Παρασκευάς Θεοδοσίου σε μοντέρνο σύγχρονο χόρεψαν το “People help the People” των Birdy• Η Νεφέλη Θεοδότου και ο Τέλης Τελλάκης διαγωνίστηκαν σε commercial χορογραφία, με το “Anacoda” των Νicki Μinaj• Η Νάστα Κοντοπίδη και Χρήστος Ντέντης σε ένα δυναμικό σύγχρονο, χόρεψαν το “Elastic Heart” της SIA• Η Μαρία Σαρίδου και ο Βασίλης Γκουλέτσας διαγωνίστηκαν στο hip hop με το “Panda” των Desiigner• Η Εύα Σωμαρακάκη και Μάριος Χατζηαντώνης χόρεψαν σε cha cha cha ρυθμούς με το “Be Mine” των Ofenbach• Η Δέσποινα Λαγουδάκη και ο Ιάσονας Μανδηλάς διαγωνίστηκαν σε lyrical σύγχρονο με το κομμάτι “Thinking of You” του Elias• Η Μαριάννα Παπακωνσταντίνου και ο Oleksandr Ponomarov σε μία commercial χορογραφία, χόρεψαν με το “Don’t let me down” των The Chainsmokers ft Daya• Η Χρύσα Σκορδιάλη και ο Άγγελος Αποστολίδης διαγωνίστηκαν σε musical• Η Μέλανη Μιλένοβα και ο Oleksandr Bakharyev χόρεψαν Samba με το “Despacito” των Luis Fonci, Daddy Yankee ft Justin Bieber• Η Βέλμα Ανδριαδάκη και ο Edgar Avetikyan διαγωνίστηκαν σε musicalΜε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής φάσης και της ψηφοφορίας του κοινού, τα 3 ζευγάρια προς αποχώρηση ήταν οι Νεφέλη Θεοδότου - Τέλης Τελάκης, Μαρία Σαρίδου - Βασίλης Γκουλέτσας - Χρύσα Σκορδιάλη - Άγγελος Αποστολίδης.. Τα υπόλοιπα 2 ζευγάρια, χωρίστηκαν και διαγωνίστηκαν πλέον σε solo χορογραφίες που είχαν ετοιμάσει οι ίδιοι, στον γύρο “Dance 4 their lives”, διεκδικώντας μία τελευταία ευκαιρία να παραμείνουν στο show. Οι 5 κριτέςδιαμορφώνοντας έτσι ένα νέο ζευγάρι για το επόμενο live.Το 1ο επεισόδιο των live γέμισε την Παρασκευή μας με πολύ χορό και έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά για τη συνέχεια του “So You Think You Can Dance”.