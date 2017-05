«Καλησπέρα Κίεβο,Good evening Kyiv» θα πει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου ο οποίος είναι εκείνος που και φέτος θα ανακοινώσει τις ψήφους της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision!Για ακόμα χρονιά η δημόσια τηλεόραση και οι ιθύνοντες καλούν τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου ως τον εκπρόσωπο της χώρας μας που θα ανακοινώσει την βαθμολογία από την Αθήνα στο Κίεβο το βράδυ του Σαββάτου.Το βάπτισμα του πυρός ήταν για πρώτη φορά στη διοργάνωση που έγινε το 2006 στην χώρα μας ,όταν ως απεσταλμένος του ΡΙΚ, ανακοίνωσε "τραγουδιστά" το 12αρι της γείτονας χώρας στην τότε εκπρόσωπο μας και προσωπική του φίλη Άννα Βίσση.Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο τρείς φορές στη Eurovision (Μόνο για μας-Gimme-'Ελα-Έλα /Come baby) και η αγάπη του για το θεσμό τον κάνει να είναι ο μόνος που με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώνει κάθε χρόνο ένα μεγάλο pre-eurovision party που έχει καταφέρει να γίνει θεσμός. Ραντεβού το βράδυ του Σαββάτου 13 Μαΐου στις 22:00.στις οθόνες μας για να μάθουμε και εμείς που πηγαίνουν οι 12 βαθμοί της Ελλάδας και ποιοι θα δώσουν 12 βαθμούς στην Ελλάδα, στην Demy και στο τραγούδι This is love.gossip-tv.gr