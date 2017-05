Νέες αποκαλύψεις για την σχέση του Αριστοτέλη Ωνάση με την Τζάκι Κένεντι από την επί 13 χρόνια βοηθός της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ.Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η Κάθι ΜακΚίον στις σελίδες του βιβλίου της με τίτλο «Jackie's Girl: My Life With The Kennedy Family όταν η Τζάκι τής ανακοίνωσε την είδηση του επικείμενου γάμου της με τον Αριστοτέλη Ωνάση, η ίδια σάστισε.«Ηταν πραγματικά αυτό που ήθελε; Δεν μπορούσα παρά να αναρωτηθώ. Εκείνη και ο κύριος Ωνάσης έμοιαζαν με φίλους, όχι με ζευγάρι». Λέει ακόμα ότι ακόμα και την ημέρα του γάμου της με τον Ελληνα εφοπλιστή η χήρα του Τζον Κένεντι δεν διακατεχόταν από ιδιαίτερο ενθουσιασμό.«Εδειχνε νορμάλ, χαρούμενη, απλά καλά. Δεν είπε κάτι. Η κομμώτρια ήταν εκεί. Της έφτιαξε τα μαλλιά και μετά τη βοήθησα να ντυθεί. Βάφτηκε μόνη της». «Η Τζάκι κατέβαινε πολύ αργά για δείπνο, με αποτέλεσμα οι μάγειροι και οι σερβιτόροι να γκρινιάζουν. Καμιά φορά πήγαινε στις 10 η ώρα. Οι μάγειροι είχαν γεράσει πολύ».gossip-tv.gr