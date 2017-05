Μία σπαρταριστή κωμωδία με πολύ μυστήριο έρχεται 26-30 Μαΐου

στο Θέατρο Χωρέμη του Κολλεγίου Αθηνών!

Η Θεατρική Ομάδα ΣΑΚΑ επιστρέφει με την παράσταση «Φόνοι στη Βίλλα Λόξα», σε σκηνοθεσία Κώστα Αρζόγλου. Η κωμωδία του Tim Kelly, σε μετάφραση Χριστίνας Μανιά, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για πέντε μόνο παραστάσεις 26, 27, 28, 29 και 30 Μαΐου, στις 21:00, στο Θέατρο Χωρέμη του Κολλεγίου Αθηνών.ΥπόθεσηΜία σκοτεινή και ζοφερή νύχτα... τα φώτα τρεμοπαίζουν στη Βίλλα Λόξα... Στο παλιό ξενοδοχείο, οι ταπετσαρίες είναι φθαρμένες, οι καναπέδες ξεχαρβαλωμένοι, τα υδραυλικά χαλασμένα και το φαγητό... χάλια! Κι ενώ για τους περίεργους ένοικους αυτή δεν είναι παρά μία συνηθισμένη, σχεδόν αδιάφορη νύχτα, η εμφάνιση ενός πτώματος ανατρέπει τα πάντα! Τι έφερε έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ στη Βίλλα λίγο πριν το φόνο; Ποιος βρίσκεται πίσω από τη μυστηριώδη δολοφονία; Είναι όλοι τους ύποπτοι... ή μήπως όχι;ΣυντελεστέςΣκηνοθεσία: Κώστας ΑρζόγλουΜετάφραση: Χριστίνα ΜανιάΒοηθός σκηνοθέτη: Μυρτώ ΝικολαΐδουΣκηνικά: Ελένη ΠαπαγεωργίουΕρμηνεύουν: Σπύρος Κουτσουλιάνος, Φίλιππος Προκόπης, Μαριέττα Φραγκάκη, Λάκης Καλυβίτης, Νικέλα Καποτά, Ειρήνη Γκέγκιου, Χριστίνα Μανιά, Τίτος Σιμιτζής, Τίνα Κολλάρου-Τουπάι, Εύη Βαλή, Θοδωρής Κατριβάνος, Μαριάνθη Κωστούλα, Μίλτος Γεροσιδερίδης, Λήδα Χατζηνικολαΐδη, Μιχάλης Κολλάρος, Φένια Πάσσα, Λίνα ΒασιλείουΜέρες παραστάσεων: 26-27-28-29-30 Μαΐου στις 21.00Διάρκεια: 90'Οι παραστάσεις δίνονται προς ενίσχυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή». Διάθεση εισιτηρίων από τη Λέσχη του ΣΑΚΑ (τηλ.: 210-6722067) και από τα μέλη της Ομάδας.*Produced by special arrangement with Pioneer Drama Service, Inc., Englewood, ColoradoΔιεύθυνση Θέατρο Χωρέμη, Κολλέγιο Αθηνών, Στεφάνου Δέλτα 15, Παλαιό Ψυχικό