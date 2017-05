ο τίτλος της είναι «My Way»

Κάποιοι προσπαθούν να επιβιώσουν στον Άγιο Δομίνικο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το να μένεις στην Αθήνα δεν χρειάζεται να ξέρεις τα… μυστικά για να επιβιώσεις. Ορισμένα από αυτά τα μυστικά σκοπεύουν να αποκαλύψουν μέσα από την καινούργια τους συνεργασία ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Έκτορας Μποτρίνι.«Καβάλα στη βεσπούλα, την Αθήνα γύρισα…», λοιπόν, για τους δύο τους που μέσα από την καινούργια εκπομπή του ΑΝΤ1 θα μας ξεναγούν στον δρόμο τους.Δεν είναι τυχαίο πουκαι ακολουθώντας τους, όπως πού βρίσκονται κάποια «secret restaurant» της πόλης, που μπορεί μάλιστα κάποιο να βρίσκεται στη δική σας πολυκατοικία και να μην ξέρετε ότι υπάρχει. Επίσης ,στις διαδρομές τους θα κάνουν στάση στην καλύτερη καντίνα, αλλά και σε ταβερνάκι με τις πιο λαχταριστές νοστιμιές, ενώ θα μας αποκαλύψουν και τα καλύτερα των διεθνών γεύσεων, όπως σε ταϊλανδέζικα και ινδικά. Και βεβαίως βεβαίως, θα «συστήσουν» και το πιο γευστικό σουβλάκι της πόλης!Εκτός, όμως, από τα γαστρονομικά μυστικά. Για παράδειγμα, πεινάσατε και δεν υπάρχει τίποτα κοντά, αλλά έχετε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου σας ένα… ψάρι; Ε, με τη βοήθειά τους θα μάθουμε πώς να ψήνουμε το ψαράκι στο...καπό του αυτοκινήτου! Και αν πιστεύετε ότι τα μυστικά τελειώνουν με το καπό κάνετε λάθος, γιατί ακόμη και τα λάστιχα του αυτοκινήτου μπορεί να γίνουν βάση για ονειρικές συνταγές. Ε, καλά, μην… σκιαχτείτε ότι θα μας κάνουν να φάμε και τα φθαρμένα ελαστικά για να επιβιώσουμε με τα τόσα μνημόνια, αλλά τα μυστικά τους μπορεί να φανούν χρήσιμα για… γαστρονομικές εκπλήξεις. Άλλωστε «μάθε μυστικό κι άστο κι άμα πεινάσεις πιασ’ το» και κατά πως φαίνεται όλο και χρήσιμα μπορεί να αποδειχτούν!Υπομονή ,όμως, μέχριπου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τον Έκτορα Μποτρίνι έρχονται με τη βέσπα τους στο τηλεοπτικό τοπίο καιμέσα από την εκπομπή τους ,«My way», θα προσπαθούν να μας μάθουν κι άλλα μυστικά!Γρηγόρης Μελάς -newsit.gr.: Όπως καταλαβαίνετε ,λοιπόν, η ώρα προβολής προκαλεί...πονοκέφαλο στο LUCKY ROOM του Λιάγκα το οποίο και θα αλλάξει και πάλι ώρα προβολής, και ,σύμφωνα με το ρεπορτάζ ,