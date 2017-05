ετοιμάσου να δεις τον χορό σου στον ANT1!

Μέχρι και Παρασκευή 26 Μαΐου

Χόρεψε στον ρυθμό του αγαπημένου σου κομματιού, ανέβασε το video σου στα social media με #ΥouDanceGR και, με την έναρξη και του 1ου live του So You Think You Can Dance. Το “So You Think You Can Dance”, δίνει τώρα τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες, να χορέψουν στον δικό τους ρυθμό!Η διαδικασία απλή:Επιλέγετε το αγαπημένο σας κομμάτι, αφήνετε τη φαντασία σας ελεύθερη, χορεύετε, ανεβάζετε το video στα social media (facebook, Instagram ή twitter) με hashtag #ΥouDanceGR...και ετοιμαστείτε να δείτε το χορό σας στον ΑΝΤ1!Η διάρκεια; Μέχρι και Παρασκευή 26 Μαΐου, με την έναρξη και του 1ου live του “So You Think You Can Dance”.