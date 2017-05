Πάνος Μεταξόπουλος

Μετά από 10 χρόνια ο Πάνος Μεταξόπουλος κάθεται ξανά στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής στο τάλεντ σόου του ΑΝΤ1, SYTYCD...

Τότε είχες περάσει δύσκολα, όπως ο ίδιος είχες δηλώσει χαρακτηριστικά για τη συμμετοχή σου. Είχες πει ότι είχες αρνηθεί κατηγορηματικά ότι θα ξαναέκανες κάτι τέτοιο...

Το σόου χορού του ΑΝΤ1, So You Think You Can Dance, επέστρεψε φέτος ξανά, και στην κριτική επιτροπή είναι και αυτή τη φορά ο. Ο ίδιος μίλησε στο περιοδικό,, και μέσα σε άλλα αποκάλυψε το πώς έγινε η πρόταση και είπε το ''ναι''.«Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια είπα το ''ναι'', αφού πέρασαν πολλά από το κεφάλι μου. Αρχικά, με φώναξαν από τον ΑΝΤ1 και μάλιστα ήταν ακόμα μυστικό ότι θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Ήμουν πολύ επιφυλακτικός, δεν ήξερα, μου είχαν γίνει διάφορες προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν με ενδιέφεραν αυτά τα πράγματα. Με το που μου είπαν το όνομα του συγκεκριμένου πρότζεκτ, έγινε μέσα μου κάτι, έφερα εικόνες από το παρελθόν, που είχα περάσει πάρα πολύ ωραία με το συγκεκριμένο στην τηλεόραση, γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον χορό στην Ελλάδα. Ήταν κάτι που με αφορούσε άμεσα, ήμουν εγώ και όχι κάτι εκτός από μένα. Χάρηκα στο άκουσμα, ήμουν ''μέσα'' και ήθελα να βοηθήσω σ' αυτό».«Ναι, είχα αυτόν τον ''κύκλο'' των ριάλιτι, δεν θα μπορούσα να το ξανακάνω, γιατί είχα δεχθεί πολλές επιθέσεις σε πολλά επίπεδα. Περνώντας αυτά τα 10 χρόνια, το πρώτο πράγμα που κυριάρχησε στο μυαλό μου και η οπτική μου τώρα είναι διαφορετική, μπορούσα να διαχειριστώ διαφορετικά τον εαυτό μου και όσα θα μου συνέβαιναν. Τώρα πια δεν θα με ενδιέφερε, που ούτε τότε με ενδιέφερε πάρα πολύ, αλλά ίσως περισσότερο από τώρα. Έτσι, δεν θα με ενδιέφερε το τι θα πουν οι γύρω μου γι' αυτό που κάνω και πώς θα το εκλάβει ο καθένας. Ήθελα να το κάνω ,και αυτό στην παρούσα στιγμή με αντιπροσωπεύει απόλυτα, ο τρόπος που το κάνω και γιατί το κάνω. Ήμουν απόλυτα καλυμμένος και ήθελα πραγματικά να το κάνω».