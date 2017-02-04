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    Ανάρτηση απο: Γιώργο Πασχαλίδη Ημερομηνία: 4/02/2017 02:30:00 μ.μ. / Σχόλια : 0

    Mετά την αποκάλυψη του Δημήτρη Ουγγαρέζου χθες το πρωί, ότι η Σόφη Ζαννίνου θα είναι καθηγήτρια υποκριτικής στο Your Face Sounds Familar, η ηθοποιός και τραγουδίστρια, μπορούσε πλέον να μιλήσει για την ευτυχία που νιώθει μετά από μία τέτοια πρόταση.
    Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμά της στα social media στο οποίο γράφει χαρακτηριστικά: «ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ  !!!!!!  ΕΝΑ ΘΕΛΩ ΜΟΥ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.........ΠΑΝΤΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ  ΠΙΣΩ ΑΠ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ......ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΧΤΗΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠ ΤΟΝ ΑΝΤΕΝΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ   YOUR  FACE SOUNDS  FAMILIAR ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ  ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ .....ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ !!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΟΥ  !!! ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ !!!!»

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