Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμά της στα social media στο οποίο γράφει χαρακτηριστικά: «ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ !!!!!! ΕΝΑ ΘΕΛΩ ΜΟΥ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.........ΠΑΝΤΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ......ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΧΤΗΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠ ΤΟΝ ΑΝΤΕΝΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ .....ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ !!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΟΥ !!! ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ !!!!»
Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμά της στα social media στο οποίο γράφει χαρακτηριστικά: «ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ !!!!!! ΕΝΑ ΘΕΛΩ ΜΟΥ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.........ΠΑΝΤΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ......ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΧΤΗΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠ ΤΟΝ ΑΝΤΕΝΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ .....ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ !!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΟΥ !!! ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ !!!!»
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