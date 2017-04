σκέφτηκαν πολύ για να βρουν τον τίτλο

μπαλοθιά 4η : Νέα ΜΑΧΗ σε ΑΝΤ1 - ΣΚΑΪ...





Μπορεί το τελευταίο διάστημα να μονοπωλεί το τηλεοπτικό ρεπορτάζ η σαρωτική παρουσία του SURVIVOR, ωστόσο, σε λίγες μέρες θα έχουμε άλλη μια ενδιαφέρουσα...ιστοριούλα! Το X-FACTOR ,λοιπόν, και το SO YOU THINK YOU CAN DANCE έρχονται, και είναι έτοιμα να...διασταυρώσουν τα ταλέντα τους! Μια νέα μάχη, επομένως, είναι έτοιμη να αρχίσει ,και σίγουρα θα έχει και αυτή ,κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ, μεγάλο ενδιαφέρον .Θα προτιμήσει ,άραγε, το κοινό να χορέψει ή να τραγουδήσει; Πάντως, από τη μία έχουμε να κάνουμε με ένα σόου χορού που επιστρέφει σε μια περίοδο που ο χορός λείπει αρκετό καιρό από τη μικρή οθόνη , ενώ από την άλλη έχουμε ακόμη ένα σόου τραγουδιού, σε μια περίοδο που ο τηλεθεατής έχει χορτάσει από...στίχους ! Και ,μάλιστα, όταν έχει απολαύσει ένα φρέσκο VOICE κι ένα ακόμη πιο φρέσκο RISING, πόσο ενδιαφέρον να δείξει σε ένα ξεπερασμένο concept όπως είναι αυτό του X-FACTOR; Εν αναμονή ,λοιπόν...





Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε άλλη μια TV ΜΠΑΛΟΘΙά!

Αναγνώστες κι αναγνώστριές μου, να έχετε μια Καλή Ανάσταση σε όλους τους τομείς!









Υ.Γ.1 :Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας,για ακόμη περισσότερες μπαλοθιές στον τηλεοπτικό ουρανό,για την επόμενη Παρασκευή...

Υ.Γ.2 :Εσείς φροντίστε να είστε συνεχώς συντονισμένοι στο tvnea.com,για έγκυρα ρεπορτάζ και αντικειμενικές κριτικές,και να μην ξεχνάτε πως...





Για σχόλια,απορίες ή ό,τι άλλο θέλετε,μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στo mail: tsihlakismanolis@gmail.com ή να με κάνετε add στα προφίλ μου στο facebook: Μανώλης Τσιχλάκης ή Τσιχλάκης Μανώλης(tvneacom)