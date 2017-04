Συνέντευξη στο GetGreekMusic παραχώρησε η Ελένη Φουρέιρα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο νέο της ρόλο, αυτό του κριτή στο So You Think You Can Dance που ξεκινά στον ΑΝΤ1.Πώς βλέπεις τη νέα πρόσκληση της καριέρας σου;Δεν το θεωρώ πρόκληση, δεν το βλέπω τον εαυτό μου σαν κριτή. Νιώθω πως πάμε να κάνουμε ένα μεγάλο show και να επιλέγουμε κάποιους ανθρώπους που χουν ταλέντο για να βγει στην τηλεόραση αυτό και ο κόσμος να καθηλώνεται και να περνάει όμορφα μαζί μας. Είναι κάτι που ξέρω με το δικό μου τρόπο.Δεν επέλεγες ένα παιχνίδι τραγουδιού όμως…Νιώθω πως δεν είμαι ακόμα έτοιμη για ένα παιχνίδι τραγουδιού να συμμετάσχω στην κριτική επιτροπή, επίσης υπάρχουν πολλά τέτοια show, το SYTYCD είναι κάτι διαφορετικό.