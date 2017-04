Ολοκληρώνοντας την 3η εβδομάδα μαθημάτων, οι σπουδαστές του Star Academy of Greece, ανεβαίνουν στην σκηνή για να μας αποδείξουν ότι αξίζουν να μείνουν στην Ακαδημία και να συνεχίσουν την εξέλιξη τους.Τα μαθήματα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και οι σπουδαστές προσπαθούν όλο και περισσότερο να αφομοιώσουν τις οδηγίες των καθηγητών τους με στόχο την ανάδειξη τους σε νικητή του παιχνιδιού.Δύσκολη στιγμή αυτής της εβδομάδας η οικειοθελής αποχώρηση της Έλενας Κορωναίου. Η Έλενα αποφάσισε ότι δεν θα ήθελε να συνεχίσει στην Ακαδημία. Δόθηκαν στην Έλενα, όπως ορίζουν οι κανόνες του παιχνιδιού, 24 ώρες να αλλάξει την απόφαση της και να επιστρέψει. Η Έλενα δεν άλλαξε την απόφαση της και αποχώρησε από το παιχνίδι.Αυτή την εβδομάδα οι σπουδαστές του Star Academy of Greece θα μας χαρίσουν όμορφες στιγμές, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια των 90s.Τραγούδια Προτεινόμενων:-Γιάννης Μιχελής: «Έρωτας είναι θαρρώ»-Ειρήνη Ασιαλέμ: «Ταξίδι στη βροχή»-Σταύρος Γιάννου: «Είναι επιλογή μου»Υπόλοιποι Σπουδαστές:Μάκης Τσώτσης: «Τόσα δειλινά»Dalida Gutierrez: «Το μόνο που θυμάμαι»Στέλιος Καλλίτσης: «Δικός σου για πάντα»Φαίη Μπαζιώτη: «Να σαι καλά»Δημήτρης Ντέντε: «Getting Away»Ηρόδοτος Αχιλλέως: «Διθέσιο»Ζαφείρης Παρασκευόπουλος: «Απόψε θα θελα»Ιωάννα Μπάλτα: «Στοιχηματίζω»Στυλιανός Ξανθός: « Φεύγω»Κατερίνα Ζήνωνος: «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο»Αυτή την εβδομάδα, καλεσμένος στο stage του Star Academy of Greece ο Κώστας Μαρτάκης. Ο γνωστός τραγουδιστής θα ξεσηκώσει το κοινό του Star Academy με παλιές και νέες επιτυχίες του.