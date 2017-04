Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είναι ένα από τα μέλη της κριτικής επιτροπής του So you think you can dance.Πως πήρατε την απόφαση να είστε στο σόου;«Παρότι μου είχαν γίνει προτάσεις στο παρελθόν να συμμετάσχω και σε άλλα σόου, θεώρησα ότι αυτό είναι ακριβώς η Τέχνη που ξέρω και αυτό πάνω στο οποίο έχω κάνει καριέρα, οπότε είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θεωρητικά ειδικός να μιλήσει για αυτά τα παιδιά σε αυτό το σόου. Απλά ήταν στον ΑΝΤ1 που ξέρω ότι έχει πολύ υψηλό επίπεδο παραγωγής, το οποίο είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ σε οτιδήποτε κάνω, το επίπεδο της δουλειάς το οποίο θα παρουσιαστεί. Οπότε, ο συνδυασμός των δυο πραγμάτων, το ένα ότι είμαι γνώστης του θέματος και το άλλο ότι γίνεται σε ένα κανάλι αυτού του βεληνεκούς και με αυτή τη λογική ήταν που με έκανε να αποφασίσω με πολλές σκέψεις να το επιχειρήσω. Επίσης, θεωρώ σημαντικό και βλέπω μέσα από τις πρώτες οντισιόν ότι το επίπεδο είναι τέτοιο που αξίζει τον κόπο να είναι κανείς εδώ και να μιλήσει με τα παιδιά, να δούμε τα ταλέντα τους, να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά του «ναι» και του «όχι» ποιος είναι ταλέντο και ποιος δεν είναι. Επίσης, τη σημασία της εκπαίδευσης στο χορό, τα οποία είναι η τέχνη του χορού. Και όλο αυτό να γίνει με ένα τρόπο που να είναι ευχάριστος σε όλο τον κόσμο και να δώσει μια ώθηση σε νέους χορευτές να ξεκινήσουν» εξήγησε στο 7μέρεςtv και συνέχισε:«Είχα ενδοιασμούς και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το σκεφτόμουν εάν θα πρέπει να το κάνω λόγω της τηλεόρασης , γιατί οντισιόν έχω κάνει πάρα πολλές όλα αυτά τα χρόνια. Απλώς, επειδή ήταν η πρόταση τέτοια θεώρησα ότι ήταν η στιγμή που έπρεπε να το κάνω»