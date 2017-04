τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Αντωνιάδης.

Ραντεβού για το 1ο επεισόδιο των Auditions, την Παρασκευή 21 Απριλίου στις 21.00, στον ΑΝΤ1!

















Ένα show άκρως χορευτικό και θεαματικό έρχεται να ξεσηκώσει την Ελλάδα απ΄ άκρη σ’ άκρη, με ρυθμό, φιγούρες, άλματα και αστείρευτο χορό: από το κλασικό μπαλέτο στο σύγχρονο, από το ballroom στο streetdance, από τη salsa και το jive στο hip-hop, τώρα όλη η Ελλάδα χορεύει… ή μαθαίνει να χορεύει υπό το βλέμμα της πιο εντυπωσιακής κριτικής επιτροπής.Στο νέο τηλεοπτικό spot του “So You Think You Can Dance”, οι δρόμοι, τα σοκάκια και οι πλατείες γεμίζουν χορευτές, οι οποίοι μαζί με την κριτική επιτροπή, Κωνσταντίνο Ρήγο, Πάνο Μεταξόπουλο , Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Φουρέιρα και Ιωάννη Μελισσανίδη, ξεσηκώνουν με τις χορογραφίες τους τα πλήθη. Το spot κλείνει με την παρουσιάστρια, Δούκισσα Νομικού, στο στούντιο μπροστά από τα 3D γράμματα του show, να μας υπόσχεται ότι φέτος θα χορέψουμε στον ρυθμό του … “So you think you can Dance”.Η παραγωγή του spot έγινε από τον ΑΝΤ1 καιΦέτος, όλη η Ελλάδα χορεύει!Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε τα βήματά της στο “So You Think You Can dance” #DanceGr