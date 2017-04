Χτες βράδυ πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» η παρουσίαση του πολυαναμενόμενου talent show, που θα κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Παρασκευή 21 Απριλίου.Η κριτική επιτροπή, που απαρτίζεται από τους Κωνσταντίνο Ρήγο, Πάνο Μεταξόπουλο, Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Φουρέιρα και Ιωάννη Μελισσανίδη, μαζί με την Δούκισσα Νομικού, παρουσιάστρια του show, μας υποδέχτηκαν στο Κτίριο 56 του «Ελληνικού Κόσμου», όπου βρίσκεται το πλατό των auditions και δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την επερχόμενη πρεμιέρα.Όπως δήλωσε ο Κωνσταντίνος Ρήγος «Ένα τέτοιο show στην τηλεόραση μπορεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά στον χορό. Είναι ενδιαφέρον γιατί ανοίγει ένα παράθυρο, όπου το ταλέντο στον χορό μαζί με την προσωπικότητα σου δίνει το πλήρες προφίλ ενός ανθρώπου..».Η Ελένη Φουρέιρα είπε: «Ο χορός είναι κάτι το οποίο έχω κι εγώ μέσα μου. Μόλις μου το είπε ο μάνατζέρ μου, ο Γιώργος, είπα ότι μ’ αρέσει».Το So You Think You Can Dance, από τη μέρα ανακοίνωσης των συμμετοχών, έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον, με περισσότερες από 3.000 υποψηφιότητες και χωρίζεται σε τρεις διαγωνιστικές φάσεις, τις Auditions, τα Bootcamps και τα Live. Τα Live θα μεταδίδονται από τα Studio Κάππα.Περιμένουμε με αγωνία!