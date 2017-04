η αγωνία χτύπησε πραγματικά κόκκινο στην τελική αναμέτρηση μεταξύ του Γιάννη Ξανθόπουλου και του Σωτήρη Καρυστινού

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΨΗΛΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ “RISING STAR” ΕΩΣ ΚΑΙ 57,6% ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ...Ο Τελικός του “Rising Star” ολοκληρώθηκε εχθές, Δευτέρα, 17 Απριλίου, με μεγάλη επιτυχία. Και οι 6 φιναλίστ ήταν υπέροχοι, ενώπου κρίθηκε κυριολεκτικά στον «πόντο».Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε τα αποκαλυπτήρια του ολοκληρωμένου σκορ το οποίο ανέδειξε νικητή τον Γιάννη Ξανθόπουλο, από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα,σε σχέση με τον Σωτήρη Καρυστινό, από την ομάδα του Αντώνη Ρέμου, που σημείωσε 72.14%.Οι 4 κριτές, Αντώνης Ρέμος, Δέσποινα Βανδή, Κώστας Μακεδόνας και Χρήστος Μάστορας παρακολουθούσαν με αμείωτο ενδιαφέρον όλη τη διαδικασία, συμβουλεύοντας τα μουσικά ταλέντα για τις αναμετρήσεις τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Η Καλομοίρα όπως πάντα μας μετέφερε όλες τις εξελίξεις από το “Blue Room” και τα σχόλια από τα social media.Ο Γιάννης Ξανθόπουλος, ο μεγάλος νικητής του κορυφαίου μουσικού talent showΤο “Rising Star” ξεχώρισε για ακόμη μια φορά με την υψηλή διαδραστικότητα και πρωτοπορία του, με το τηλεοπτικό κοινό να ψηφίζει καθ’ όλη τη διάρκεια με το “Rising Star Greece” app, αποδεικνύοντας ότι τα πάντα είναι ικανά να συμβούν σε ένα live μουσικό talent show, στο οποίο ο κόσμος έχει τον πρώτο λόγο. H εφαρμογή “Rising Star Greece” ,σχεδιασμένη από το Μεγάλο Χορηγό του μουσικού talent show, τη Wind, ένα από τα πιο πρωτοποριακά και φιλικά προς το χρήστη εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί για τις ανάγκες ενός τέτοιου show, συνέβαλε σημαντικά στη διαδραστικότητα, δημιουργώντας μία νέα εμπειρία ψυχαγωγίας, με τον τηλεθεατή να συμμετέχει στην εξέλιξη του παιχνιδιού γρήγορα και εύκολα.Πλούσιο θέαμα, σασπένς, εξαιρετικές ερμηνείες και πολλές εκπλήξεις χάρισαν στο 18ο και τελευταίο live του “Rising Star”τηλεθέασης σε όλα τα κοινά, με το δυναμικό κοινό να φτάνει έως καιΤο τελευταίο live του “Rising Star”, εκτός από πολλή μουσική, την παρουσίαση του νέου τραγουδιού του Κώστα Μακεδόνα με τίτλο «Είναι πια Αργά», δια χειρός του συγκροτήματος ΜΕΛISSES και την εκρηκτική εμφάνιση του Γιώργου Σαμπάνη on stage, είχε και χορό!Κατά τη διάρκεια του μουσικού talent show, χορευτές ανέβηκαν στη σκηνή του “Rising Star” με μία δυναμική street χορογραφία ξαφνιάζοντας το κοινό, ενώ μας έδειξαν τα «πρώτα βήματα» του “So You Think You Can Dance” που υπόσχεται να μας παρασύρει στοn ρυθμό του.Μείνετε συντονισμένοι γιατί ένας άλλος κύκλος με πολύ χορό ξεκινά με το “So You Think You Can Dance”, από την Παρασκευή 21 Απριλίου, και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, στις 21.00, καθώς και o 4ος κύκλος του “Your Face Sounds Familiar”, με τις πιο απίστευτες ενσαρκώσεις αστέρων της ελληνικής και διεθνής μουσικής σκηνής, από την Κυριακή 23 Απριλίου και κάθε Κυριακή στις 20.00.