Σημαντικές αλλαγές έρχονται στο βραδινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 μετά το Πάσχα. Το κανάλι προχωρά σε αναδιαμόρφωση της prime time ζώνης του, έτσι ώστε να δώσει ανάσα στα show και τις σειρές που ασφυκτιούν με αντίπαλο το Survivor.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του καναλιού, την πρώτη αλλαγή θα την δούμε τη Δευτέρα του Πάσχα. Ο τελικός του Rising Star θα προβληθεί στις 20:00, μία ώρα νωρίτερα από ότι ήταν μέχρι τώρα.Από την Τρίτη 18 Απριλίου, το Μπρούσκο θα παίρνει τη σκυτάλη από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Η καθημερινή σειρά με το φανατικό κοινό θα προβάλλεται πλέον στις 20:00. Το Lucky Room με τον Γιώργο Λιάγκα επιστρέφουν εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν, στο Σαββατοκύριακο.Οι Συμμαθητές μεταφέρονται, με τη σειρά τους, στις 21:00. Με δύο δίωρα επεισόδια την Πέμπτη και την Παρασκευή μετά το Πάσχα κάνει πρεμιέρα το So you Think you can Dance. To show χορού θα προβάλλεται, επίσης, στις 9 το βράδυ.Την Κυριακή 23 Απριλίου επιστρέφει και το αγαπημένο μας Your Face Sounds Familiar, με την Μαρία Μπεκατώρου και την μερικώς ανανεωμένη επιτροπή: Σταμάτης Φασουλής, Φώτης Σεργουλόπουλος, Έλλη Κοκκίνου, Νίκος Μουτσινάς.zappit