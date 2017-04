Η παγκόσμια περιοδεία του LA LA LAND κάνει στάση στην Ελλάδα όπου θα δούμε, για πρώτη φορά τη “live in concert” εκδοχή μιας ταινίας! Και τι ταινίας…Το La La Land, το μιούζικαλ του Ντάμιεν Σαζέλ που συγκίνησε και ενθουσίασε τους θεατές όπου κι αν προβλήθηκε, θα ζωντανέψει μπροστά στο ελληνικό κοινό με τη συνοδεία 100μελούς ζωντανής ορχήστρας, χορωδίας και jazz ensemble να ερμηνεύουν ζωντανά το βραβευμένο με Oscar soundtrack της ταινίας!Μια στο τόσο έρχεται μία ταινία και μας θυμίζει τι είναι σινεμά, τη μαγεία της σκοτεινής αίθουσας, τη δύναμη της μουσικής. Μια στο τόσο έρχεται μία ταινία που μας ακολουθεί πολύ καιρό αφού αφήσουμε τον κινηματογράφο, με τη μελωδία της να σκαλώνει στο μυαλό μας και οδηγεί τα βήματά μας στο χορό, ακόμη και στη μέση του δρόμου.Λίγα λόγια για την ταινίαΤο La La Land όχι μόνο ζωντάνεψε ξανά τη φαντασμαγορία των μιούζικαλ και τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, αλλά άφησε εποχή με τη μουσική του Τζάστιν Χούρβιτς που δίκαια βραβεύτηκε με Όσκαρ, ένα από τα έξι τα οποία συγκέντρωσε τελικά η ταινία με τις 14 υποψηφιότητες-ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Είχε προηγηθεί ο θρίαμβος στις Χρυσές Σφαίρες, όπου η ταινία σάρωσε με 7 βραβεία.Το La La Land είναι η ιστορία της Μία (με Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου βραβεύτηκε για την ερμηνεία της η Έμα Στόουν), μίας ηθοποιού που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα στο Χόλιγουντ και του Σεμπάστιαν (Ράιαν Γκόσλινγκ), ενός μουσικού που λατρεύει τη τζαζ. Οι δυο τους συναντιούνται τυχαία, ερωτεύονται και εμπνέουν ο ένας τον άλλον να ακολουθήσει το όνειρο της ζωής του με κάθε κόστος.«Για μένα, ένα από τα πιο συναρπαστικά πράγματα που με γέμιζε χαρά καθώς γύριζα την ταινία ήταν τα πλάνα που είχαν ζωντανή μουσική: έφερνα εκατοντάδες καταπληκτικούς μουσικούς που έπαιζαν ταυτόχρονα με τις τεχνικολόρ εικόνες φέρνοντας στη ζωή τις συνθέσεις του Τζάστιν», έχει πει ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας Ντάμιεν Σαζέλ.Η περιοδεία θα ξεκινήσει τον Μάϊο από το Hollywood Bowl του Los Angeles.Ταυτότητα ΕκδήλωσηςΗμερομηνία: 08/09/2017, 09/09/2017, 10/09/2017Τοποθεσία: Αθήνα: Γήπεδο TAE KWON DO, Φάληρο | Θεσσαλονίκη: PAOK SPORTS ARENA Eισιτήρια:Διακεκριμένη ζώνη: 60 ευρώ | Α ζώνη: 50 ευρώ | Β ζώνη: 40 ευρώ | Γ ζώνη: 30 ευρώ | Δ ζώνη: 20 & 15 ευρώΠροπώληση: Από την Τετάρτη 19 Απριλίου:www.viva.gr | Seven Spots | Media Markt | Reload | Ευριπίδης βιβλιοπωλείαculturenow