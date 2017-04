Με "άρωμα Ελλάδας" η 62η Eurovision,μιας που όπως μας πληροφορεί το INFE Greece,μετά τη συμμετοχή Έλληνα διευθυντή φωτογραφίας στο Ιταλικό τραγούδι, που φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί για την νίκη στην Ουκρανία, και το Αζερμπαϊτζάν προτίμησε να έχει τη σφραγίδα Έλληνα.Γιάννης Δημολίτσας, ο συμπατριώτης μας σκηνοθετεί το βίντεο κλιπ για τη δική τους συμμετοχή.“Skeletons” με την Dihaj και το τραγούδι του Αζερμπαϊτζάν,πλησιάζει το 1,000,000 views..Ο 29χρονος σκηνοθέτης από τα Χανιά της Κρήτης έχει στο ενεργητικό του πολλές και σημαντικές συνεργασίες όπως με τη Δήμητρα Γαλάνη, το Γιώργο Σαμπάνη την Ευρυδίκη τους Going Through το Μύρωνα Στρατή, το Νίνο κλπ, ενώ αυτό το καιρό ετοιμάζει με ιδιαίτερο μεράκι όπως δηλώνει την ταινία που θα αφορά το συγκρότημα των Πύξ Λαξ και που θα αναφέρεται στην πορεία του θρυλικού συγκροτήματος από την ημέρα που δημιουργήθηκε έως και τη ΄διάλυση" τους.Για όσους δεν τον αναγνώρισαν έχει και κάτι ακόμα το οποίο δεν τον αφήνει να περνά απαρατήρητος.,Είναι το χαρακτηριστικό πρόσωπο της άκρως επιτυχημένης διαφήμισης τυχερού παιχνιδιού με τον ¨θειούλη" στην οποία συμμετείχε κι τον έκανε εν μια νυκτί αναγνωρίσιμο, ενώ στο ενεργητικό του έχει να παρουσιάσει απο τη δημιουργία ντοκυμαντέρ έως και ..τη κατοχή πτυχίου από τα ΤΕΙ Μηχανολογίας.Τον κέρδισε όμως η σκηνοθεσία, η μεγάλη του αγάπη την οποία ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια και με αυτή του τη συμμετοχή στο θεσμό οι Eurovisionistas της χώρας του ευχόμαστε να καταφέρει να περάσει τα στενά δικά μας σύνορα.Να σημειώσουμε ότι το Αζερμπαϊτζάν κατά καιρούς εμπιστεύεται την Ελλάδα στα τραγούδια που το εκπροσωπούν στον Ευρωπαικό διαγωνισμό τραγουδιού,μιας που όπως μας πληροφορεί το INFE GREECE, νωπή είναι η εμπλοκή της δικής μας φετινής dream team (Κοντόπουλος-Ευαγγελινός) στη συμμετοχή της χώρας τους με το "Hold me" που τους ανέβασε σε υψηλή θέση (2η) στο παρελθόν, μια συμμετοχή που πολλοί χαρακτηρίζουν ως μια από τις καλύτερες στιγμές στησίματος τραγουδιού επί σκηνής στη Eurovision