Ο Ιωάννης Μελισσανίδης είναι κριτής στο So you think you can dance στον ANT1.





-Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα χορευτής για να τον ξεχωρίσετε;





«Πολλές φορές αυτό που βλέπεις εσύ με αυτόν που ξεκινάει να δώσει την ψυχή του είναι δυο διαφορετικοί κόσμοι. Έχουμε δει πολλές εκπλήξεις, τις οποίες θα δείτε κι εσείς. Κάποια άτομα τα οποία μπορεί η σωματική τους δομή να μην φαίνεται χορευτική αλλά η ψυχή τους και η προετοιμασία τους είναι βουτηγμένες μέσα στον χορό και αυτό αξίζει διπλά μπράβο» τόνισε στο 7 Μέρες TV.





-Τι θα συμβουλεύατε να κάνει ένα παιδί που έχει στο μυαλό του τον χορό;





«Πολλή δουλειά, πολλή πειθαρχία. Να βρει τους σωστούς δασκάλους, γιατί καμιά φορά έχουμε μια ψευδαίσθηση ότι είμαστε στην σωστή σχολή επειδή ακούσαμε ότι είναι η σωστή. Αυτός ο ίδιος θα καταλάβει αν και κατά πόσο έχει χημεία με το δάσκαλό του ή με την σχολή που θα παρακολουθήσει. Επίσης μια ή δυο σχολές δεν είναι αρκετές. Δηλαδή όπως η ζωή είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει έτσι και η μελέτη πάνω στον χορό δεν τελειώνει ποτέ. Όσο περισσότερα χρώματα διαθέτεις στον καμβά σου τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχεις στο χαρακτήρα που θα ζωγραφίσεις, στο ρόλο που θα χορέψεις, να το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο και να ευστοχήσεις»