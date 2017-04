00.15,

Απόψε,στις 00.15,

Δούκισσα Νομικού

η Μαίρη Γεώρτση

Το ξεχωριστό late show, The2night Show, με τους πιο εκλεκτούς καλεσμένους, τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, πολλές εκπλήξεις και απολαυστικά στιγμιότυπα, επιστρέφει για να μας κρατήσει, όπως πάντα, την πιο ωραία συντροφιά, απόψε, Τετάρτη 19, και αύριο ,Πέμπτη 20 Απριλίου, στιςμετά τα μεσάνυχτα.δύο μέρες πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του “So You Think You Can Dance, του κορυφαίου talent show χορού, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται την εκθαμβωτική, που θα είναι και η παρουσιάστρια του show. Η Δούκισσα μας μιλάει για το καινούριο χορευτικό show που ξεκινά αυτή την Παρασκευή 21 Απριλίου στις 21.00 στον ΑΝΤ1 και μας υπόσχεται ότι θα χορέψουμε στον ρυθμό του. Επι πλέον, μοιράζεται μαζί μας προσωπικές πληροφορίες και μας εξομολογείται ότι είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Στο πλατό του The2night Show έρχεται και. Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, η παίκτρια του BAR, μας αποκαλύπτει στον αέρα, άγνωστες πληροφορίες για το ριάλιτι παιχνίδι.