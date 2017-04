«Μήπως δεν ήθελε η Δούκισσα άλλη ξανθιά στην κριτική επιτροπή;», ρώτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή την καλεσμένη της Μαρία Ιωαννίδου, αναφορικά με το So You Think You Can Dance, και η Μαρία Ιωαννίδου αποκάλυψε μια ιστορία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που σχετιζόταν με την ερώτηση.«Αυτά τα έκανε μόνο η Βουγιουκλάκη. Με είχε βάψει μελαχρινή σε μια ταινία. Στο πιο λαμπρό αστέρι. Κατάμαυρη με έκανε. Έκανα την αρραβωνιαστικιά του Παπαμιχαήλ, μεγάλη ιστορία τότε για εμένα. Ξανθιά, μου είχε βάψει η μαμά μου ένα φουστανάκι και με βλέπει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Λέει «Αυτό είναι το κορίτσι; Για έλα Κώστα…ο Καραγιάννης». Κι ακούω κάτι φωνές! «Σας έχω πει ότι σε ταινίες που παίζω εγώ, άλλη ξανθιά δεν θα υπάρχει! Βάφτε τη μαύρη»