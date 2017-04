όσοι νέοι μένουν πίσω αναζητούν την τύχη τους στην τηλεόραση.

ήδη δηλώσει συμμετοχή για το επόμενο Survivor

ξεπερνάει τις 30 χιλιάδες

τι προσδοκούν αυτά τα χιλιάδες νέα παιδιά;

μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού έχουν κάνει καριέρα στο τραγούδι και 2-3 ακόμη το τραγούδι τούς… άφησε αλλά συνέχισαν να υπάρχουν στη σόου-μπιζ ως παρουσιαστές

Θυμάται κανείς ,όχι ποιοι μετείχαν αλλά ποιος κέρδισε το προηγούμενο So you think you can dance και τι έχει κάνει στη συνέχεια;

Ποια είναι τα όνειρά τους και τι προσδοκούν από την τηλεόραση και τη ζωή γενικότερα;

Ήταν γνωστό, αλλά οι τελευταίες έρευνες επιβεβαιώνουν την τάση των νέων ανθρώπων να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία ,πάνω από το 50% των νέων ανθρώπων, η τελευταία έρευνα κάνει λόγο για ποσοστό 70%, ψάχνουν τρόπο να φύγουν στο εξωτερικό.Δυστυχώς ,όπως φαίνεται,Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ο αριθμός όσων έχουνκαι αυξάνεται συνεχώς. Προχθές είδαμε χιλιάδες νέα παιδιά να ξεροσταλιάζουν ατελείωτες ώρες στις οντισιόν του X-Factor και του So you think you can dance, ενώ πολλές χιλιάδες ήταν φυσικά και οι συμμετοχές στο Rising Star και το Voice που ολοκληρώθηκαν. Σε λίγες μέρες ξεκινά στο Star και το Master Chef όπου οι αιτήσεις ήταν επίσης πολλές, ενώ αν το παιχνίδι έχει επιτυχία είναι βέβαιο ότι το επόμενο θα έχει περισσότερες.Και το ερώτημα είναιΕιδικά για τα μουσικά talent shows το ερώτημα είναι τεράστιο αφού έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι από τους αναρίθμητους συμμετέχοντες και τους δεκάδες πρωταγωνιστές και νικητές των talent shows στην ΕλλάδαΚαι αν πριν 10-15 χρόνια η κατάσταση στην Ελλάδα και στη νυχτερινή διασκέδαση ήταν τέτοια που μπορούσε κάποιος να πει ότι η παρουσία του σε ένα talent show μπορούσε να του προσφέρει μια θέση σε κάποιο μαγαζί έστω και ως τελευταίο όνομα, σήμερα που δεν υπάρχει καμία δισκογραφία και η οικονομική κρίση έχει αλλάξει πολύ τη «νύχτα» υποχρεώνοντας ακόμη και καταξιωμένους τραγουδιστές να το έχουν ρίξει είτε στις παρουσιάσεις και τις κριτικές επιτροπές είτε να παίζουν σε σειρές, στο θέατρο κ.λπ., τι περιμένουν αυτά τα παιδιά; Και καλά στο τραγούδι. Στο show του χορού γιατί πάει κάποιο παιδί και πολύ περισσότερο γιατί πάνε επαγγελματίες χορευτές; Χρειάζεται να βγει κάποιος στην τηλεόραση για να βρει δουλειά σε μια σχολή χορού ή για να τον πάρει κάποιος σε μια θεατρική ή άλλου είδους παράσταση;Είδαμε προχθές έναν επαγγελματία χορευτή που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Κ.Ρήγο σε project της Γιουροβίζιον να περνάει από την οντισιόν και δεν τον ρώτησε κανείς γιατί το κάνει αυτό; Ο άνθρωπος ήταν προφανές ότι έχει και τις ικανότητες και το βιογραφικό να πάει να συμμετάσχει στις οντισιόν για κάποια δουλειά (σχολή, μαγαζί, θέατρο κ.λπ.) και δεν θα του προσφέρει απολύτως τίποτε από εδώ και πέρα η παρουσία του στο show. Αν δηλαδή κάνει κάποιος οντισιόν για μια παράσταση και πάει ο συγκεκριμένος χορευτής και δεν είναι καλός θα περιμένει ότι θα τον πάρουν επειδή ήταν στο show ή μήπως περιμένει ότι επειδή πήγε στο show θα του προσφέρουν δουλειά κατευθείαν;Πολύ περισσότερο θυμάται κανείς ποιος κέρδισε το περσινό X-Factor και αν τον ξαναείδε και τον ξανάκουσε ποτέ κανείς; Θα έχει ενδιαφέρον να κάνει κάποιος ένα θέμα για αυτά τα παιδιά, για τα παιδιά που δηλώνουν συμμετοχή στα τηλε-παιχνίδια ειδικά αυτήν την εποχή.Enimerosi24.gr