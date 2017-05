Θα σε δούμε στη σκηνή του «So you think you can dance»;Ποτέ μη λες ποτέ...Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήσουν εκτός Ελλάδος. Αμερική, Λονδίνο, Ρώμη. Πλέον επιστρέφεις μόνιμα;Αυτό δεν θα το πω ποτέ. Η ελληνική μου ψυχή και ο Οδυσσέας που έχω μέσα μου, μου δημιούργησαν την ανάγκη να ταξιδεύω.Νιώθεις δηλαδή πολίτης του κόσμου...Είμαι πολίτης του κόσμου. Γεννήθηκα εκτός Ελλάδος, μεγάλωσα και στην Ελλάδα, αλλά αν το δεις αριθμητικά έχω ζήσει περισσότερο εκτός της χώρας μας. Αυτός ο νόστος της πατρίδας μου με κάνει να έχω μια μεγαλύτερη ευαισθησία και εκδήλωση συναισθημάτων για την Ελλάδα.Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το θέατρο;Το θέατρο, ο χορός και γενικότερα οι τέχνες πάντοτε με άγγιζαν πολύ. Το έχω ξαναπεί αυτό στο «Εθνος». Δύο μέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα και ενώ όλοι οι άλλοι αθλητές ήταν απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο τους, εγώ πήγα σε συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου και της Αγνής Μπάλτσα με σκοπό να εμψυχωθώ αλλά και να... ντοπαριστώ. Από την περίοδο δηλαδή που ήσουν στην κορυφή του ελληνικού αθλητισμού δρομολογούσες το επόμενό σου βήμα; Είμαι άνθρωπος που κάνω ένα πλάνο αλλά παράλληλα ζω το παρόν πάρα πολύ έντονα. Οι ώρες που πετάς σε κάνουν καλό πιλότο. Θέατρο σπούδασα στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου και στη συνέχεια στο American Academy. Όταν με ρωτούν απαντάω: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ηθοποιό». Το πτυχίο δεν σε κάνει ούτε ηθοποιό, ούτε γιατρό, ούτε πιλότο. Είμαι ένα παιδί -γιατί θεωρώ ακόμη τον εαυτό μου τρελαμένο παιδί- που πειραματίζεται με κάτι που αγαπά πάρα πολύ. Το προσεγγίζω σοβαρά και είμαι πολύ περήφανος για όλες τις δουλειές που έχω κάνει στο θέατρο μέχρι σήμερα.Αυτά δήλωσε στο TV Έθνος