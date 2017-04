Απόψε

To Super Star Academy μπήκε στη 2η φάση του και οι ανατροπές συνεχίζονται!, Σάββατο 29 Απριλίου, στιςστη συχνότητα του Epsilon!Το πιο εκκεντρικό και ανατρεπτικό μουσικό σόου της ελληνικής τηλεόρασης έρχεται και αυτό το Σάββατο 29 Απριλίου στις 20:45 για να σας χαρίσει ένα βράδυ γεμάτο μουσική, τραγούδι και χορό. Οι σπουδαστές της Ακαδημίαςκαι με τη βοήθεια των καθηγητών τους θα προσπαθήσουν να κερδίσουν το τηλεοπτικό κοινό με την εβδομαδιαία εμφάνιση τους στο stage του Super Star Academy.να κυνηγήσουν την ευκαιρία στο όνειροo και να κερδίσουν μια θέση στην ελληνική μουσική βιομηχανία. Οι εκπλήξεις ,όμως, δε σταματούν εδώ… συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα.Καλεσμένοι στο stage του Super Star Academy ο. Οι δυο καλλιτέχνες θα μας χαρίσουν μοναδικές μουσικές στιγμές ξεσηκώνοντάς μας με τις γνωστές επιτυχίες τους.Τα τραγούδια που θα παρουσιάσουν οι σπουδαστές αυτή την εβδομάδα είναι:Φαίη Μπαζιώτη: Ράγισα – Πίτσα ΠαπαδοπούλουΙωάννα Μπαλτά: Billie Jean – Michael JacksonΕιρήνη Ασιαλέμ: Βάλε μου να πιώ – Καρακώστα ΒασιλικήΣτυλιανός Ξανθός: Ο δικός μου ο δρόμος – Πασχάλης ΤερζήςΚατερίνα Ζήνωνος: Someone like you – AdeleΣτέλιος Καλλίτσης: Δε γουστάρω - Γιώργος ΜαζωνάκηςDalida Gutierrez: All about that bass – Meghan TrainorΗρόδοτος Αχιλλέως: Προσκυνητής – Αλκίνοος ΙωαννίδηςΜάκης Τσώτσης: Όσα νιώθω – Κωνσταντίνος ΑργυρόςΔημήτρης Ντέντε: Το μηδέν – ΟΝΙΡΑΜΑ