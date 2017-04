Μέμο Μπεγνή

κάθε χρόνο τον καλούν από τον ΑΝΤ1 για το FAMILIAR

Συγκεκριμένα, είπε:

Είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς του, με συμμετοχές σε πολλά και επιτυχημένα σίριαλ...Ο λόγος για τον ηθοποιό,, που σε συνέντευξή του στον Λάζο Μαντικό και τον,αποκάλυψε πως, σε σημείο που φέτος τον πήραν τηλέφωνο...γελώντας!«Από το "Your face sounds familiar" είναι η 3η φορά που με καλούν. Με πήραν γελώντας και μου λένε ''έλα σε πήραμε για το καθιερωμένο του κάθε χρόνου''. Λέω παιδιά δεν θέλω, δεν μπορώ».Ακόμη,αναφορικά με το δημοσιότητα, τόνισε: «Μια εφήμερη δημοσιότητα του στυλ "Your Face Sounds Familiar" ή "Dancing with the stars" εμένα δεν μου λέει τίποτα, ακόμη και αν δεν είμαι στην επικαιρότητα και το παιχνίδι μου έδινε ένα μπουστ ,δεν θα το έκανα».