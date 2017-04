Με τον τίτλο «The 15:17 to Paris», ο παλαίμαχος σκηνοθέτης θα καταπιαστεί με ακόμα μια ιστορία για τους ήρωες της διπλανής πόρτας.Μετά το «Sully» και το «American Sniper», ο Κλιντ Ιστγουντ ετοιμάζεται να επιστρέψει πίσω από τις κάμερες για μία ακόμα αληθινή (και αρκούντως πατριωτική) ιστορία ηρωισμού.Βασισμένη στο βιβλίο «The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes» των Αντονι Σάντλερ, Αλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ε. Στερν, η νέα του ταινία με τίτλο «The 15:17 to Paris» θα ξετυλίξει τα γεγονότα γύρω από την τρομοκρατική επίθεση του 2015 σε γαλλικό τρένο, η οποία έληξε με τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, αλλά ευτυχώς χωρίς νεκρούς.Τον Αύγουστο του 2015, οι Αμερικανοί Σάντλερ, Σκαρλάτος και Στόουν βρίσκονταν στο τρένο που κατευθυνόταν από τις Βρυξέλλες προς το Παρίσι, όταν ένα τρομοκράτης του ISIS επιβιβάστηκε φορτωμένος με αρκετά πολεμοφόδια για να εξοντώσει και τους 500 επιβάτες της αμαξοστοιχίας. Μόνο που δεν υπολόγιζε στη σωτήρια παρέμβαση των τριών ανδρών, οι οποίοι έβαλαν στόχο να τον αφοπλίσουν και να τον ακινητοποιήσουν.Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι ο παλαίμαχος σκηνοθέτης είναι παραπάνω από ικανός να ενορχηστρώσει συναρπαστικά την παραπάνω επιχείρηση, ομολογούμε ωστόσο ότι θα θέλαμε να τον δούμε να καταπιάνεται ξανά με κάτι διαφορετικό από τις ιστορίες (αμερικανικού) ηρωισμού που μοιάζουν να τον έχουν συνεπάρει σχεδόν ολοκληρωτικά τα τελευταία χρόνια.news247