, με τον 4ο κύκλο του, και κέρδισε τις εντυπώσεις.





Η εξαιρετική ερμηνεία του Ησαΐα Ματιάμπα, που τον είδαμε και πέρυσι στο show, στο «Κι έμεινα εδώ», ενσαρκώνοντας με αριστουργηματικό τρόπο, τον Μπάμπη Στόκα, του χάρισε την πρώτη θέση στο 1ο live.

ο μεγάλος νικητής του 1ου live, Ησαΐας Ματιάμπα αποφάσισε τα έσοδα να δοθούν στην «Ηλιαχτίδα», Σύλλογος ΑΜΕΑ στο Αγρίνιο.

Δημήτρης Μακαλιάς: Κωστής Μαραβέγιας

Άρης Μακρής: Jon Bon Jovi

Ησαΐας Ματιάμπα: Αντύπας

Κόνυ Μεταξά: Σάκης Ρουβάς

Αντώνης Δόμινος: Seal

Σαμπρίνα: Μάρθα Καραγιάννη

Ιρένε Τροστ: Jennifer Lopez

Γιάννης Χατζηγεωργίου: Marilyn Manson

Γιάννης Χατζόπουλος: Γιάννης Πάριος

Παρθένα Χοροζίδου: SIA

Την Κυριακή 30 Απριλίου,στις 20.00, στον ΑΝΤ1, παρακολουθούμε το 2ο Live του “Your Face Sounds Familiar” με νέες μεταμορφώσεις που θα μας εκπλήξουν!Το πιο «πολυμορφικό» show της ελληνικής τηλεόρασης, “Your Face Sounds Familiar”, έκανε χθες πρεμιέρα στον ΑΝΤ1Ανατρεπτικό, διαφορετικό από τα καθιερωμένα, χαρούμενο και γεμάτο εκπλήξεις, το 1ο live ήταν μόνο η αρχή σε όσα super happenings πρόκειται να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια επί σκηνής.Η Μαρία Μπεκατώρου ως οικοδέσποινα του show, μας υποδέχτηκε ,όπως πάντα, με την πιο ευχάριστη διάθεση και τον γνωστό αυθορμητισμό της. Καλωσόρισε και μας σύστησε την κριτική επιτροπή, τους δύο παλιούς, Σταμάτη Φασουλή και Νίκο Μουτσινά, αλλά και δύο νέα πρόσωπα, τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Έλλη Κοκκίνου. Πέντε διαφορετικά πρόσωπα, καταξιωμένα στην εγχώρια showbiz, ο καθένας από τους κριτές, έδωσε το δικό του στίγμα κατά τη διάρκεια του show, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον.Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε, 10 ταλαντούχους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή του show, ενσαρκώνοντας με μοναδικό τρόπο μερικούς από τους πιο διάσημους stars της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας, εκπλήσσοντάς μας με τον πιο ευχάριστο τρόπο.Ποδαρικό στο show, έκανε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου (πρωταγωνιστής στη σειρά «ΤΑΜΑΜ»), ο οποίος ενσάρκωσε τον Justin Bieber στο τραγούδι ”Love Your Self”, αποσπώντας θετικά σχόλια για την εμφάνισή του, «προθερμαίνοντας» το stage για τους υπόλοιπους.Δεύτερη σε σειρά εμφάνισης, είδαμε την Κόνυ Μεταξά, σε μία δυναμική και απαιτητική χορογραφία της Fergie, ερμηνεύοντας το “Be Italian”, η οποία μας ξεσήκωσε για τα καλά.Στη συνέχεια, παρακολουθήσαμε τον Γιάννη Χατζόπουλο να πλησιάζει με μεγάλη ακρίβεια τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα στο «Πες πως μ’ αντάμωσες».Ο ηθοποιός και παρουσιαστής, Δημήτρης Μακαλιάς, ο πρώτος διαγωνιζόμενος καλλιτέχνης που ενσάρκωσε στη σκηνή του “Your Face Sounds Familiar” πρόσωπο του αντίθετου φύλου και συγκεκριμένα τη Miley Cyrus, στο “Wrecking Ball”, ξεπέρασε τον εαυτό του, κάνοντας κοινό και κριτές να «δακρύσουν» από τα γέλια.Ακολούθησε ο τραγουδιστής Αντώνης Δόμινος, ο οποίος ενσάρκωσε το σύμβολο της ροκ σκηνής, Mick Jagger με το “Start me up”, μεταφέροντας επί σκηνής τις περισσότερες από τις χαρακτηριστικές φιγούρες του αγαπημένου ρoκ star.Η Σαμπρίνα κλήθηκε να ενσαρκώσει την Grace Jones, με τους κριτές να βρίσκουν την ερμηνεία της στο “Libertango”, πιο ακριβής και από το πρωτότυπο.O Άρης Μακρής με total 80s look, ερμήνευσε το “Wake me up before you go go”, του George Michael.Η Ιρένε Τροστ, τελείως αγνώριστη, ανέβηκε στη σκηνή του “Your Face Sounds Familiar”, σε έναν εντελώς κόντρα ρόλο ερμηνεύοντας το κομμάτι της LP “Lost on you”.To πρώτο διαγωνιστικό μέρος του “Your Face Sounds Familiar”, έκλεισε η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου, με ιδιαίτερο κέφι, μεταφέροντας επί σκηνής το μπρίο της Ρίτας Σακελλαρίου στο τραγούδι «Είναι γάτα».Ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας του ”Your Face Sounds Familiar”, έδωσε την ευκαιρία στο νικητή της βραδιάς, να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού, στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του. Έτσι,Ως γνωστόν, στο “Your Face Sounds Familiar”, δεν υπάρχουν αποχωρήσεις από τα Live. Το κάθε επεισόδιο ολοκληρώνεται με τη ζωντανή κλήρωση για τους stars, οι οποίοι πατώντας το buzzer μαθαίνουν live, μαζί με όλους εμάς, ποιους stars θα ενσαρκώσουν στο επόμενο επεισόδιο που ακολουθεί. Σε τι super μεταμφιέσεις θα δούμε τους 10 νέους ταλαντούχους διαγωνιζόμενους (με αλφαβητική σειρά), την επόμενη Κυριακή 30 Απριλίου, στις 20.00, στον ΑΝΤ1;