Ο τελικός ,λοιπόν, του THE VOICE 3 μόλις και ολοκληρώθηκε, και η αλήθεια είναι πως ,αν και βγήκε ένα άρτιο αποτέλεσμα τεχνικά, ο τελικός δεν ήταν κάτι το συναρπαστικό. Αντίθετα, σε σχέση και με τους τελικούς που ο ΑΝΤ1 μάς έχει χαρίσει, ήταν ιδιαίτερα ανιαρός και έκανε κοιλιά. Με λίγα λόγια, το αποψινό αποτέλεσμα δεν σε παρέπεμπε δυστυχώς σε τελικό ενός μεγάλου σόου,όπως το THE VOICE .

Όσον αφορά τους 2 φιναλίστ, ήταν και οι δυο εξαιρετικές φωνές που σε μαγεύουν κι απολαμβάνεις να τις ακούς ,κι όποιος κι αν κέρδιζε, σίγουρα το άξιζε!





Κάπου εδώ ,λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η τελευταία live μετάδοση του THE VOICE από το tvnea.com! Σας ευχαριστούμε πολύ που και απόψε συντονιστήκατε μαζί μας και είδαμε παρέα τον τελικό του μουσικού αυτού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ.





Να έχετε όλοι και όλες ένα όμορφο βράδυ γεμάτο...μουσική!





2.00 Ο παίκτης έχει συγκινηθεί και τραγουδά με λυγμούς...

1.58 Στη σκηνή αυτή τη στιγμή ο μεγάλος νικητής του σόου ερμηνεύει ξανά το κομμάτι που τον ανέδειξε!Στο stage στο πλάι του νικητή ανέβηκαν τόσο οι υπόλοιποι παίκτες όσο και οι 4 κριτές. Ο Γιώργος Καπουτζίδης ευχαρίστησε και καληνύχτισε το κοινό.

1.55 Ο μεγάλος νικητής του THE VOICE OF GREECE για το 2017 είναι ο Γιάννης Μαργάρης !

1.53 Ο κρίσιμος φάκελος με τον νικητή του σόου παραδόθηκε μόλις τώρα στα χέρια του Καπουτζίδη...

1.52 Στο stage αυτή τη στιγμή οι δύο φιναλίστ...

1.51 Το αποτέλεσμα είναι έτοιμο ήδη...

1.50 Επιστρέψαμε από το τελευταίο break!Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή του THE VOICE .Κασσιανή ή Γιάννης; Γιάννης ή Κασσιανή; Θα φανεί σε πολύ λίγο...

1.36 Περνάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα γίνει η μεγάλη ανακοίνωση του νικητή...





1.29 Ο Σάκης αυτή τη στιγμή στο stage...

1.25 Πριν υποδεχτούμε τον Ρουβά στη σκηνή για να μας παρουσιάσει το τραγούδι του,''Ζήτημα ζωής'', ας δούμε ένα βίντεο με τις δυνατές του στιγμές στο VOICE...

1.24 Οι γραμμές μόλις έκλεισαν...

1.23 Οι εμφανίσεις των 2 φιναλίστ, της Κασσιανής ,δηλαδή, και του Γιάννη, μόλις και ολοκληρώθηκαν, και απέσπασαν και οι 2 πολύ όμορφα σχόλια. Ποιος άραγε θα σηκώσει απόψε την κούπα και θα είναι ο μεγάλος νικητής του τρίτου THE VOICE της Ελλάδας,μετά τη Μαρία- Έλενα Κυριάκου και τον Κώστα Αγέρη;

1.19 Ο Γιάννης ολοκλήρωσε και την 3η του ερμηνεία και ήταν πραγματικά μια πολύ μελωδική και γλυκειά φωνή...

1.16 O παίκτης είναι ήδη στη σκηνή και ερμηνεύει το Ζητάτε να σας πω...

1.15 Συνεχίζουμε το διαγωνιστικό κομμάτι με τον Γιάννη Μαργάρη, που ετοιμάζεται να ανέβει ξανά στο stage...

1.11 H 3η ερμηνεία της Κασσιανής μόλις και ολοκληρώθηκε...

1.09 Η παίκτρια ερμηνεύει αυτή τη στιγμή το Feeling good...

1.08 Στη σκηνή και πάλι η Κασσιανή Λειψάκη!

1.07 Οι τηλεφωνικές γραμμές για τους 2 φιναλίστ μόλις και άνοιξαν εκ νέου...

1.05 Στην τελική 2άδα περνά και ο Γιάννης Μαργάρης...Και οι 2 τελικοί φιναλίστ είναι ,λοιπόν, από το team του Κωστή!Επομένως, νικητής του σόου ,όσον αφορά τους κριτές φυσικά, είναι ο Κωστής Μαραβέγιας...

1.04 Στο σόου μένει η Κασσιανή...

1.02 Τα αποτελέσματα μόλις και δόθηκαν στα χέρια του παρουσιαστή, Γιώργου Καπουτζίδη...

12.58 Οι γραμμές μόλις έκλεισαν και το αποτέλεσμα ετοιμάζεται!

12.58 Eπιστρέψαμε από το διαφημιστικό break και στη σκηνή βρίσκονται μαζί οι 4 παίκτες...

12.42 Περνάμε σε ακόμη ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα μάθουμε τα αποτελέσματα.Ακόμη, στη σκηνή θα υποδεχτούμε τον κορυφαίο star, Σάκη Ρουβά, που θα μας παρουσιάσει το νέο του κομμάτι...

12.40 Οι εμφανίσεις των 4 παικτών που πέρασαν ,μόλις ολοκληρώθηκαν. Στο σημείο αυτό θα δούμε μια ανασκόπηση με τις 4 αυτές ερμηνείες.

12.37 Η ερμηνεία του μόλις ολοκληρώθηκε...





12.34 Ο παίκτης ερμηνεύει αυτή τη στιγμή το Crazy...

12.33 Περνάμε στον 4ο παίκτη, που είναι ο Γιάννης Μαργάρης από την ομάδα του Κωστή...

12.32 Ο Μαραβέγιας ενημέρωσε πως οι 4 παίκτες του θα δώσουν μαζί μια συναυλία σε έναν μήνα από τώρα, κι αυτό είναι πολύ σημαντικό...

12.31 Η 2η ερμηνεία της μόλις και τελείωσε...Ήταν και πάλι ανατριχιαστική.Το τραγούδι αυτό το είχε ερμηνεύσει ξανά στα blinds...





12.29 Η παίκτρια είναι ήδη στη σκηνή και θα πει αυτή τη φορά το Και γιατί δεν μας το λες...

12.28 Περνάμε τώρα στην 3η φωνή.Στη σκηνή βγαίνει για 2η φορά η Νικολέτα Μηλιώνη...

12.25 Η 2η ερμηνεία του για απόψε ολοκληρώθηκε...

12.23 Ο παίκτης ερμηνεύει αυτή τη στιγμή το Έλα...

12.22 Συνεχίζουμε με τον Χρήστο Θεοδώρου από την ομάδα του Ρουβά...

12.21 Να σημειώσουμε πως σε αυτή τη φάση οι 4 παίκτες που έμειναν θα ερμηνεύσουν κομμάτια που έχουν τραγουδήσει ξανά σε όλη τη διάρκεια του σόου...

12.20 Η Κασσιανή μόλις ολοκλήρωσε και το 2ο τραγούδι της...

12.18 Η παίκτρια είναι στη σκηνή κι ερμηνεύει αυτή τη φορά το Someone like you...

12.17 Συνεχίζουμε!Στη σκηνή υποδεχόμαστε ξανά την Κασσιανή Λειψάκη, από το team του Μαραβέγια.

12.16 Στο σημείο αυτό άνοιξαν ξανά οι γραμμές για τους 4 παίκτες που έμειναν...

12.14 Ο Μαραβέγιας παίρνει μαζί του,λοιπόν, 3 παίκτες και ο 4ος είναι από την ομάδα του Σάκη.Επομένως, χωρίς παίκτη έμεινε μόλις και ο Πάνος Μουζουράκης...

12.13 Το 4ο εισιτήριο παίρνει η Νικολέτα...

12.13 Το τρίτο εισιτήριο για την τελική τετράδα παίρνει ο Γιάννης Μαργάρης...

12.12 Μένει στο παιχνίδι και ο Χρήστος Θεοδώρου...

12.10 Μένει στο σόου η Κασσιανή...

12.09 Τα αποτελέσματα παραδόθηκαν μόλις τώρα στον παρουσιαστή...

12.08 Στη σκηνή αυτή τη στιγμή οι 8 φιναλίστ.Ποιοι είναι άραγε οι 4 που σταματούν εδώ;

12.03 Η ψηφοφορία μόλις έκλεισε.Περνάμε σε ένα βίντεο όπου συγκεντρώνονται οι πιο δυνατές στιγμές της Έλενας στο σόου...





11.48 Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα.Για άλλη μια φορά πάνω στη σκηνή η Ελεονώρα Ζουγανέλη,για να μας ταξιδέψει με μερικές ακόμη επιτυχίες της...Να πούμε πως η ψηφοφορία συνεχίζεται ακόμα.

11.30 Περνάμε σε ένα ακόμη break κι αμέσως μετά υποδεχόμαστε ξανά στη σκηνή την Ελεονώρα Ζουγανέλη. Ακόμη, θα μάθουμε και τους 4 από τους 8 παίκτες που θα αποχωρήσουν - κι αντίστοιχα φυσικά τους 4 που παραμένουν και που θα τους απολαύσουμε ξανά στο stage του The Voice...

11.28 Βλέπουμε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές των παικτών από τις αποψινές εμφανίσεις τους...

11.23 O Άκης μόλις ολοκλήρωσε την ερμηνεία του, και ήταν πραγματικά ξεσηκωτικός!

11.21 Ερμηνεύει το Are you gonna go my way...

11.20 Ο Άκης βρίσκεται ήδη στο stage κι είναι έτοιμος να τραγουδήσει!

11.19 Περνάμε στην 8η και τελευταία φωνή.Στη σκηνή βγαίνει ο Άκης Κακαγής από το team του Κωστή Μαραβέγια...

11.18 Φυσικά ο παίκτης συγκέντρωσε τα καλύτερα λόγια, ενώ η Έλενα κι ο Σάκης τόνισαν πως αν και αυτό που κάνει πάνω στο stage είναι πολύ δύσκολο ,ο ίδιος το κάνει να φαίνεται πολύ εύκολο.

11.15 H φωνή του είναι απλά ανατριχιαστική...Περνάμε στα σχόλια των κριτών.

11.12 Ο παίκτης θα ερμηνεύσει το Kashmir...

11.11 Στη σκηνή υποδεχόμαστε τον Γιάννη Παντελαίο...

11.08 Βιώσαμε δυστυχώς ξανά μερικές από τις πιο αμήχανες αλλά και άκομψες στιγμές του...Θα μπορούσαν να παραλείψουν κάποιες εκεί στην Παραγωγή...

11.05 Συγκέντρωσε πολύ θετικά σχόλια. Περνάμε στον επόμενο παίκτη,που είναι από το team του Πάνου.Πριν βγει στη σκηνή, όμως, ας δούμε ένα βίντεο με τις πιο δυνατές στιγμές του Μουζουράκη στο σόου...

11.02 Η ερμηνεία του ολοκληρώθηκε μόλις.Αν και αναντίρρητα έχει μια πολύ ζεστή φωνή, θα έλεγα πως απόψε η εμφάνισή του δεν με άγγιξε τόσο όσο άλλες βραδιές.Για να δούμε...

11.00 Ο Γιώργος Καρέλης είναι ήδη πάνω στη σκηνή, κι απόψε ερμηνεύει το Πώς να σωπάσω

10.59 Περνάμε στην ομάδα του Σάκη, και στη σκηνή ανεβαίνει ο Γιώργος Καρέλης...

10.57 Ένα σχόλιο που αξίζει να σημειωθεί είναι της Έλενας ,που του είπε ότι στην καριέρα του πρέπει να επιλέγει περισσότερο τα ελληνικά κομμάτια...

10.56 Η ερμηνεία του μόλις τέλειωσε .Ακούσαμε μια πολύ συγκινητική φωνή που επίσης μας ταξίδεψε...

10.53 Ο παίκτης πήρε τη θέση του και διαγωνίζεται με το τραγούδι ,Τον εαυτό του παιδί...

10.52 Στη σκηνή ανεβαίνει ο Γιάννης Μαργάρης από την ομάδα του Μαραβέγια...

10.51 Επιστρέψαμε και πάλι στο stage...

10.36 Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες 4 εμφανίσεις για απόψε.Περνάμε σε ένα ακόμη break κι επανερχόμαστε...

10.33 Ήταν μια εκπληκτική εμφάνιση που μας ταξίδεψε .Για να δούμε πώς θα τα πάει.Να πούμε ότι και η Νικολέτα είναι στα λεγόμενα φαβορί του VOICE...

10.31 Η Νικολέτα Μηλιώνη ανέβηκε στη σκηνή και θα ερμηνεύσει το Αργοσβήνεις μόνη.

10.29 Ακολουθεί η Νικολέτα Μηλιώνη από το team του Μαραβέγια...

10.26 Η ερμηνεία του ολοκληρώθηκε. Απολαύσαμε μια πολύ δυνατή εμφάνιση που προσωπικά μου έδωσε την εντύπωση πως ο παίκτης τραγουδά χρόνια...Για να δούμε!

10.23 Ο παίκτης πήρε τη θέση του και ερμηνεύει το Σ' αγαπάω ακόμα...

10.22 Στη σκηνή βγαίνει σε λίγο ο 3ος διαγωνιζόμενος, που είναι ο Χρήστος Θεοδώρου από το team Ρουβά...

10.21 Ο Μουζουράκης ανέβηκε στη σκηνή και αποθέωσε τον παίκτη!

10.20 To τραγούδι μόλις ολοκληρώθηκε .Περνάμε στα σχόλια των κριτών...

10.17 Ο παίκτης βγήκε στο stage και ερμηνεύει το Radioctive...

10.16 Περνάμε στη 2η φωνή για απόψε ,που είναι ο Allan Paul από το team Μουζουράκη...

10.14 Αξίζει να σημειώσουμε πως η Έλενα της είπε πως με το αποψινό τραγούδι απέδειξε σε όλους τι φωνάρα έχει!

10.12 Η 1η ερμηνεία για απόψε μόλις ολοκληρώθηκε και ήταν συγκλονιστική!Για να δούμε πώς θα τα πάει.Να πούμε ότι είναι ένα από τα φαβορί του σόου...

10.10 Η παίκτρια είναι ήδη πάνω στη σκηνή και θα ερμηνεύσει τη Συναυλία...

10.09 Το σόου ανοίγει η Κασσιανή Λειψάκη από το team του Μαραβέγια!

10.08 Οι γραμμές για όλους τους παίκτες μόλις άνοιξαν!

10.07 Ξεκινά (επιτέλους) το διαγωνιστικό κομμάτι...

10.03 Αυτή τη στιγμή προβάλλεται ένα βίντεο για τον Κωστή Μαραβέγια, όπου συγκεντρώνονται οι πιο top στιγμές του στο σόου!

10.02 Η ερμηνεία της ολοκληρώθηκε και φυσικά η Ελεονώρα θα είναι μαζί μας και σε λίγο!

9.54 H Eλεωνόρα Ζουγανέλη μόλις ανέβηκε στο stage για να ερμηνεύσει τις επιτυχίες της!

9.52 Ο παρουσιαστής καλωσορίζει στη σκηνή την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, που είναι η guest καλεσμένη της βραδιάς...

9.50 Βλέπουμε ένα video με τους παίκτες που διαγωνίζονται απόψε...

9.49 Επιστρέψαμε!

9.35 Ο παρουσιαστής ήταν για ακόμη μια φορά απολαυστικότατος!Περνάμε στο 1ο break και επανερχόμαστε...

9.31 Ο παρουσιαστής έπιασε το μικρόφωνο και τραγουδά ένα τραγούδι με το οποίο σατιρίζει τους 4 κριτές για όσα έκαναν κατά τη διάρκεια του σόου.Είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη η αλήθεια...

9.29 Στο stage ανέβηκε η Έλενα Παπαρίζου,η οποία τόνισε πως απόψε θα ψηφίσει κι αυτή μέσω του κινητού της, μια και δεν έχει παίκτη!

9.26 Στη σκηνή ανέβηκε ο Μαραβέγιας με τους παίκτες του ,κι ακολουθούν κι οι υπόλοιποι...

9.25 Ο παρουσιαστής του σόου, Γιώργος Καπουτζίδης, καλησπέρισε κοινό και κριτές και καλωσόρισε τον κόσμο στη συχνότητα του ΣΚΑΪ και στον μεγάλο τελικό του VOICE...

9.21 Το live μόλις ξεκίνησε, με την Έλενα Τσαγκρινού on stage να τραγουδά και να ξεσηκώνει το κοινό!

9.00 Η Έλενα Τσαγκρινού καλησπέρισε το κοινό και αυτή τη στιγμή βλέπουμε αποσπάσματα από τον ημιτελικό, ώστε να θυμηθούμε τις εμφανίσεις των παικτών...

8 αστέρια

Ποιος ή ποια θα σηκώσει άραγε την κούπα του THE VOICE 3;

8.50 Καλησπέρα σε όλους τους αναγνώστες και όλες τις αναγνώστριες του tvnea.com !Σε λίγα λεπτά ξεκινάει ο λαμπερός τελικός του THE VOICE OF GREECE, μέσα από τη συχνότητα του Σκάι, και το tvnea θα είναι φυσικά μαζί σας για να σας μεταφέρει ό,τι συμβαίνει πάνω στο stage!διεκδικούν απόψε τον πολυπόθητο τίτλο του νικητή.Θα το μάθουμε παρέα μέσα από τον αέρα του tvnea!Μείνετε ,λοιπόν, συντονισμένοι για τις επόμενες 4 ώρες και δεν θα χάσετε...