2 :03 Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα στο μαμούθ σε διάρκεια ¨Rising Star¨.Στο παιχνίδι έμειναν 16 παιδιά και την επόμενη εβδομάδα θα αποχωρήσει μόνο ένας.Η μάχη έχει δυσκολέψει...Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή,αλλά μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας...1:59 Δεν τα κατάφερε η Inga και περιορίστηκε στο 64%,σε ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό.Έτσιμένει εκτός του σόου και συνεχίζει στο επόμενο live ο Μηνάς...1:56 Κλείνουμε το διαγωνιστικό μέρος με την Inga Balanchine με το τραγούδι ¨Am I the one¨ 1:50 Σημείωσε 89%.Επέλεξε ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και το ¨έσκισε¨ κυριολεκτικά.Χίλια Μπράβο της...Ο Μηνάς παραμένει στην καυτή καρέκλα... 1:46 Σειρά έχει η Αναστασία Ιωακειμίδου με το τραγούδι ¨Για το καλό μου¨!1:40 Δεν τα κατάφερε και συγκέντρωσε μόνο το 72%.Φάνηκε πως ήταν πολύ κουρασμένος και δεν είχε δυναμική.Ο Μιχάλης καταφέρνει να περάσει στην επόμενη φάση βέβαια,ενώ ο Μηνάς θα κάτσει στην ¨καυτή καρέκλα¨1:35 Ο Μηνάς Τσίγκος με το ¨With or without you¨ ακολουθεί στη σκηνή του ¨Rising Star¨1:31 Απίστευτο!Σημείωσε 90%!Για μόνο 1% δεν κατάφερε να ξεπεράσει το ποσοστό της Κέλλυς.Βέβαια είναι πάρα πολύ πιθανό να περάσει και εκείνος στην επόμενη φάση ξεπερνώντας τους 3 παίκτες που ακολουθούν... 1:27 Σειρά έχει ο Μιχάλης Καραγκούνης με το ¨Stand by me now¨.Για να δούμε...1:24 Απίστευτη ερμηνεία!Καθήλωσε τους πάντες η Κέλλυ και για αυτό συγκέντρωσε το σαρωτικό 91%! 1:20 Η ομάδα του ξεκινά με την Κέλλυ Βουδούρη με τα ¨Στερεότυπα¨ της Δήμητρας Γαλάνη!1:15 Επιστροφή στο διαγωνιστικό μέρος με την ομάδα του Κώστα Μακεδόνα...12:54 Στη σκηνή του ¨Rising Star¨ ο Θοδωρή Μαραντίνης και οι Ονιράμα....12:45 O Κωνσταντίνος Γεωργίου είναι εκείνος που αποχωρεί από την ομάδα της Δέσποινας Βανδή... 12:40 Σάρωσε με 89%!Είναι φαινόμενο αυτή η φωνή,αν και την προτιμώ στα πιο κλασσικά τραγούδια....12:35 Η ομάδα της Δέσποινας Βανδή κλείνει με τη Σίνθια με το τραγούδι ¨Set fire to the rain¨!Για να δούμε πως θα τα πάει... 12:28 Σάρωσε με 88%!Η επιλογή του τραγουδιού ήταν εξαιρετική,όπως και η ερμηνεία του Στέλιου,οοποίος φυσικά καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για το επόμενο live.12:22 Για πάμε να δούμε πως θα τα πάει ο Στέλιος Τσάκωνας με το τραγούδι ¨Βρέχει στη φτωχογειτονιά¨! 12:10 Απίστευτη μπηχτή είχαμε από τον Αντώνη Ρέμο για τους τηλεθεατές που επιλέγουν να βλέπουν ανθρώπους να μάχονται για μία τυρόπιτα!!Τα βέλη κατευθύνονται ξεκάθαρα στο ¨Survivor¨...12:06 Δυστυχώς παρά την εξαιρετική του ερμηνεία δεν κατάφερε να αγγίξει υψηλό ποσοστό και περιορίστηκε στο 71%.Ο Νίκος Μακαντάσης περνά στο επόμενο live... 12:02 Για πάμε να δούμε αν θα τα καταφέρει ο Κωνσταντίνος Γεωργίου με το τραγούδι ¨When i wasyour man¨ του Μπρούνο Μαρς!11:56 Πήγε πάρα πολύ καλά με 83% και καταφέρνει να περάσει στο επόμενο live.Ήταν σωστός και τραγούδησε με πάθος!!11:50 Σειρά έχει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με το ¨Έλεγα¨ του Χρήστου Χολίδη! 11:38 Δεν τα κατάφερε!Συγκέντρωσε μόλις το 76%.Δεν ήταν ίσως και η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει!11:32 Ξεκινάμε με το Νίκο Μακαντάση με το τραγούδι ¨Say say say¨!11:27 Ακολουθεί η ομάδα της Δέσποινας Βανδή...11:22 Εκτός παιχνιδιού από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα μένει η Περσεφόνη Μήλια.Την έκαψεη ¨πειραγμένη¨ διασκευή του παραδοσιακού τραγουδιού. 11:20 Πήγε πάρα πολύ καλά με 88%!Έβαλε πολύ συναίσθημα στη συγκεκριμένη ερμηνεία και του άξιζε το πολύ καλό ποσοστό που πήρε....11:13 Σειρά έχει ο Πάνος Σμυρναίος με το ¨Για που το βαλες καρδια μου¨! 11:11 Πέρασε στο επόμενο live με ποσοστό 74%.Βέβαια δεν σάρωσε...Καλά,αλλά μέχρι εκεί!!11:06 Σειρά έχει ο Απόστολος Λιάπης με το ¨Seven nation army¨10:49 Τεράστιο ρεκόρ!Σημείωσε 92%!Άψογη και καθηλωτική ερμηνεία....10:44 Συνεχίζουμε με το μεγάλο φαβορί που ακούει στο όνομα Νίκος Ξανθόπουλος.Απόψε επέλεξε το ¨Τόσα γράμματα¨ του Γιάννη Πάριου!10:35 Συγκέντρωσε 68%.Μέτριο ποσοστό,ίσως να μην έπρεπε να πειράξει ένα τόσο κλασικό και παραδοσιακό τραγούδι... 10:31 Ξεκινά η ομάδα του Χρήστου Μάστορα με την Περσεφόνη Μήλια με το παραδοσιακό ¨Γιάννη μου το μαντήλι σου¨ σε μία πολύ σύγχρονη διασκευή... 10:26 Τη σκυτάλη παίρνει η ομάδα του Χρήστου Μάστορα!!10:25 Η Κιάννα είναι η παίκτρια που αποχωρεί από την ομάδα του Αντώνη Ρέμου!!10:22 Σημείωσε 89%!Ήταν πολύ καλός και δεν περιμέναμε να μπορεί να αντεπεξέλθει και στονελληνικό στίχο...10:16 Κλείνουμε το διαγωνιστικό μέρος με το Δημήτρη Γερογιάννη,ο οποίος για πρώτη φορά θα ερμηνεύσει ελληνικό κομμάτι και συγκεκριμένα το ¨Έλεγες¨ από τις Μέλισσες.... 10:10 Σάρωσε με 91%.Συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό της βραδιάς.Απολαυστική ερμηνεία από την Έλενα...Η Κιάννα παραμένει στην καυτή καρέκλα....10:06 Για πάμε στην Έλενα Παναγιωτίδου με το τραγούδι ¨Μακριά μου να φύγεις¨9:47 Συγκέντρωσε μόνο το 49% και δεν τα κατάφερε!Επέλεξε ένα τραγούδι πολύ ταυτισμένο με τηLoreen και το τραγουδούσε σαν να ζορίζεται και με πολλά τεχνικά λάθη...Η Ηρώ κατάφερε να περάσει στο επόμενο live.9:43 Σειρά έχει η Κιάννα με το ¨Euphoria¨ της Loreen(το νικητήριο τραγούδι της Eurovision το 2012)9:36 Σάρωσε με ποσοστό 88%.Περνά στην επόμενη φάση άνετα και η Ηρώ παραμένει στην καυτή καρέκλα προς αποχώρηση.Πολύ δυνατή ερμηνεία!9:34 Για πάμε να δούμε αν θα τα καταφέρει ο Σωτήρης Καρυστινός με το τραγούδι ¨Θα μαι κοντά σου όταν με θες¨ 9:24 Δεν τα κατάφερε!Συγκέντρωσε μόλις το 72%!Χαμηλό ποσοστό και πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό της Ηρώς.Επέλεξε μία ριψοκίνδυνη διασκευή ξένου κομματιού και αυτό είχε τον κίνδυνο να μη γοητεύσει το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό.9:21 Σειρά έχει η Ηρώ Κλείττου με το τραγούδι ¨Sweet dreams¨ σε πολύ πειραγμένη διασκευή...9:16 Σημείωσε 89%.Πάρα πολύ καλό ποσοστό και μια εξαιρετική ερμηνεία.Δύσκολη επιλογή τραγουδιού,αλλά τα κατάφερε.9:13 Πρώτη θα εμφανιστεί η Κλώντια-Άννα Γιαουπλάρη με το ¨Η σκλάβα¨!9:09 Το διαγωνιστικό κομμάτι ξεκινά με την ομάδα του Αντώνη Ρέμου!!9:05 Απόψε οι διαγωνιζόμενοι έχουν επιλέξει οι ίδιοι τα τραγούδια με τα οποία θα διαγωνιστούν.Αυτό θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον...9:01 To σόου μόλις ξεκίνησε με το Γιώργο Λιάγκα φορώντας ένα μπλε-σκούρο σακάκι!!8:50 Σε λίγα λεπτά ξεκινά ένα ακόμη live του ¨Rising Star¨ και το tvnea.com εννοείται πως θα είναι εδώ για να σας μεταφέρει τον παλμό,το προσκήνιο,το παρασκήνιο,φωτογραφικό υλικό και σχόλια...Απόψε θα αποχωρήσουν 4 παίκτες,ένας από κάθε ομάδα.Μείνετε λοιπόν για τις επόμενες 4 ώρες στην παρέα μας και δεν θα χάσετε...