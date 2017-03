μπαλοθιά 1η: ΤZAΜΠΑ πήγε στον ALPHA ο Μουτσινάς!

Στην προηγούμενη μπαλοθιά ,σας έγραφα για το ότι κόστισε ακριβά στον Νίκο Μουτσινά η -ξαφνική -μεταγραφή του από τον Ant1 στον Alpha, και ποιος να μου το 'λεγε λίγες μέρες αργότερα πως αυτή η μεταγραφή του, που όσο να πεις μόνο όφελος δεν έφερε , θα τον...έστελνε πάλι πίσω! Ή μάλλον, ποιος να του το 'λεγε του Μουτσινά τότε που υπέγραφε πως δεν θα συμπλήρωνε...ούτε χρόνο στον ALPHA! Nαι, είναι αυτό που λέμε ''ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε'' ,μόνο που εν προκειμένω έχουμε ''υπογράψτε, ΞΑΝΑΔΕΘΕΙΤΕ, κόβεστε''. Ξανά στο δυναμικό του ΑΝΤ1 ,λοιπόν, για να μη μακρυγορώ ,ο παρουσιαστής και ηθοποιός, και μάλιστα σε έναν ρόλο που από την πρώτη στιγμή έγραφα πως του ταιριάζει γάντι. Κι εν ολίγοις, τζάμπα πήγε στον ALPHA ,τζάμπα κι οι βενζίνες από Μαρούσι σε Κάντζα...

μπαλοθιά 2η: Κόπηκε το... BIRI !

Όχι ,μην πάει ο νους σας στο πονηρό, η Χριστίνα Λαμπίρη και η παρέα της είναι κανονικά στο Ε και δεν κόπηκαν! Κόπηκε,όμως, το...biri! Ναι, εδώ και 2 εβδομάδες, λοιπόν, από τις 6 Μαρτίου για να είμαι ακριβής,και χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι, η εκπομπή -για έναν λόγο που ακόμα ψάχνω- άλλαξε τίτλο .Το La biri biri ,λοιπόν, ξεχάστε το! Πλέον λέμε σκέτο...la biri ! Κρίμα πάντως, γιατί ήταν ένα από τα πιο εύστοχα λογοπαίγνια που έχουμε δει , αλλά αν αυτοί βολεύονται, σε μένα λόγος δεν πέφτει...

μπαλοθιά 3η : ΚΕΡΔΟΣ για τον ALPHA!

Ο ALPHA ως γνωστόν βρίσκεται ,μαζί και με τον ΑΝΤ1 ,σε μια διαρκή πτώση στους πίνακες της Nielsen ,καθώς ο...τροπικός τυφώνας του ΣΚΑΪ, που ακούει στο όνομα...Σερβάηβορ, δεν έχει αφήσει ποσοστό για ποσοστό όρθιο. Στο πλαίσιο αυτό ,λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς πως οι όποιες κινήσεις, αλλαγές ,μεταγραφές πρέπει να είναι εχέγγυα σταθερότητας. Ε, η μεταγραφή του Άκη Πετρετζίκη από το Mega στο κανάλι της Κάντζας ,ναι είναι κίνηση που αποτελεί εχέγγυο σταθερότητας και είναι πολύ σοφή , μια κι ο εν λόγω σεφ έχει από πίσω του ένα φανατικό κοινό που τον περιμένει, σε όποιο...κουμπί του τηλεκοντρόλ κι αν βρίσκεται αυτός!Μόνο κέρδος ,λοιπόν, για τον Alpha...

μπαλοθιά

4η:

Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Στον ΑΝΤ1 αυτό το διάστημα στήνεται πυρετωδώς το νέο ,χορευτικό σόου, So You Think You Can Dance (κ.ε. SYTYCD), το οποίο θα παρουσιάσει η λαμπερή ,Δούκισσα Νομικού. Για την κριτική επιτροπή γίνονται συζητήσεις ,ως γνωστόν ,και με την Ελένη Φουρέιρα . Ωστόσο, κάτι μου λέει πως τα χέρια δόθηκαν, μια και η καλλιτέχνιδα θα είναι μια από τις guest εμφανίσεις στο live του RISING STAR. Η επίσκεψή της εκεί, είναι άραγε και η επιβεβαίωση της συνεργασίας της με το κανάλι για το SYTYCD; Ε, μάλλον ναι...

της συνεργασίας με τον ΑΝΤ1!