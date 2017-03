Να που τελικά αυτή η χώρα δεν έχει μόνο «Survivors» και wanna be τραγουδιστές που περνάει από talent shows για να (ανα)δείξουν το ταλέντο τους, αλλά έχει και… χορευτές!Και ο ΑΝΤ1 είπε να ποντάρει σε αυτό και να βάλει μπρος το.. «So you think you can dance»!H διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και οι συμμετοχές έχουν φτάσει τις 5.000! Αυτό σημαίνει ότι ισάριθμοι διαγωνιζόμενοι περνάνε από κάστινγκ, πριν καταλήξουν όλοι στο ποιοι θα είναι εκείνοι που θα συμμετάσχουν τελικά στο σόου χορού που θα κάνει πρεμιέρα στο κανάλι των Σπάτων λίγο μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 20 Απριλίου.Δέκα χρονιά μετά την πρώτη «γνωριμία» του εν λόγω σόου με το τηλεοπτικό κοινό της Ελλάδας, ο χορός επιστρέφει στη ζωή μας. Ποια θα είναι όμως τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο χορευτικό σόου;Δεδομένη είναι η παρουσιάστρια που δεν θα είναι άλλη από την Δούκισσα Νομικού, κάτι που ανακοίνωσε και η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με τις αναρτήσεις που έκανε! Άλλωστε, Δούκισσα και χορός πάνε… πακέτο, μιας και η παρουσιάστρια έχει εμπειρία αφού παρουσίαζε για πολλές σεζόν το Dancing with the stars!Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από 4 άτομα. Πρώτη θα… σύρει το χορό, η Ελένη Φουρέιρα, που αποκάλυψε, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες ότι έχει πει το «ναι», «χωρίς δεύτερη σκέψη, καθώς είναι κάτι που την εκφράζει απόλυτα».Τι γίνεται, όμως, με τις υπόλοιπες 3 θέσεις;Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του star.gr, «προτεινόμενοι» - και πολυ κοντά στη συμφωνία – είναι ο Ιβάν Σβιτάιλο, που εκτός από ηθοποιός είναι και χορευτής και ο Φώτης Μεταξόπουλος, που δε χρειάζεται συστάσεις. Αν και η τέταρτη καρέκλα δεν έχει «γεμίσει» ακόμα, είναι δεδομένο ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, μιας και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι παρουσιάσεις των διαγωνιζομένων μπροστά στους κριτές.Και είναι αυτονόητο ότι η κριτική επιτροπή δεν μπορεί να είναι… ελλιπής, για αυτό και οι Αντενικοί είναι σε πανικό για να κλείσουν και το τέταρτο όνομα.Από την άλλη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, η Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής και χορεύτρια, Όλγα Πηλιάκη, αναμένεται να είναι coach των χορευτών που θα «επιλεχθούν» τελικά μέσα από τις οντισιόν.Μπορεί πολλοί να την ξέρουν ως τη σύζυγο του Στέλιου Χανταμπάκη και μητέρα των δύο τους παιδιών, αλλά η Όλγα έχει σχέση πολλών χρόνων με τον χορό! Και αυτό θα το «εμπεδώσουν» τώρα όλοι μια και καλή! Αντίστοιχο ρόλο θα έχει και Κόρτνεϊ Πάρκερ που έχει ήδη δεχθεί πρόταση. Το κορίτσι του Χρήστου Μάστορα από τις Μέλισσες έχει χορέψει… πολλά χιλιόμετρα και είναι πολύ κοντά στο να πει το «ναι»!Οι εξελίξεις και το «τελικό» αποτέλεσμα θα κριθεί – αναγκαστικά – λίαν συντόμως!Stay tuned…