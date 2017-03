Με πολλή μεγάλη διαφορά από τα άλλα δύο διαγωνιζόμενα τραγούδια κατάφερε το «This Is Love» να πάρει το «εισιτήριο» για το φετινό διαγωνισμό της Eurovision.Το «This Is Love» απέσπασε το 70% των ψήφων, ενώ το «When The Morning Comes Around» το 18% και το «Angels» το 12%. Τα ποσοστά αυτά προκύπτουν από την ψηφοφορία τηλεθεατών (televoting) και των εννέα επιτροπών από τις ελληνικές κοινότητες της ομογένειας.Βέβαια στον «ελληνικό τελικό» είδαμε τι ψήφισε η κάθε μία από τις εννέα κοινότητες της επιτροπής, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το αποτέλεσμα του televoting δηλαδή πόσοι τηλεθεατές ψήφισαν, αλλά και ποιο τραγούδι ψήφισαν.Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου καταμετρήθηκαν (μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και sms) 8220 ψήφοι, οι οποίες δόθηκαν:Στο «This Is Love» 5081 ψήφοιΣτο «When The Morning Comes Around» 1786 ψήφοιΣτο «Angels» 1353 ψήφοιΈτσι λοιπόν είναι εμφανής η… υπεροχή του συγκεκριμένου τραγουδιού έναντι των άλλων δύο διαγωνιζόμενων, αφού κατάφερε να κερδίσει τη… μερίδα του λέοντος από αυτούς που αποφάσισαν να ψηφίσουν. Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα έσοδα από το televoting που θα εισπράξει η ΕΡΤ θα τα προσφέρει για φιλανθρωπικούς σκοπούς.Γρηγόρης Μελάς / newsit