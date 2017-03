Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να σε απολαύσουμε σε ένα ρόλο τόσο λαμπερό. Εσένα σου έλειψε όλο αυτό;

H Δούκισσα Νομικού μίλησε για το «So you think you can dance» που θα παρουσιάσει στον ANT1.«Αισθάνομαι ότι το 2017 είναι από το πρώτο του κιόλας λεπτό υπέροχο! Σπάνια συμβαδίζει η προσωπική με την επαγγελματική ευτυχία-επιτυχία ηρεμία. Και ναι, είμαι τρομερά χαρούμενη και ανυπόμονη για το «So you Think you Can Dance»! Το παρακολουθούσα φανατικά και παλιότερα.» είπε στο Celebrity.Δεν μου έλειψε το λαμπερό που λες, αλλά το ζωντανό πρόγραμμα, ο χορός, το θέαμα. Μου έλειψε να σηκωθώ για λίγο από το τραπέζι, να δω τον κόσμο από κοντά, να νιώσω τον παλμό, να χορεύω στα παρασκήνια και να μου κόβεται η ανάσα από την αδρεναλίνη και τις χορευτικές φιγούρες!