Στην κριτική επιτροπή του So You Think You Can Dance, θα βρίσκεται η Ελενη Φουρέιρα. Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής ΠΡΩΙΝΟ, για τη συμμετοχή της εκεί.«Χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτή την πρόταση. Μόλις μου την έκαναν είπα “ναι”. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ το γνωρίζω. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει ανθρώπους ταλαντούχους που μπορούν να χορέψουν. Νομίζω ότι πήρα την σωστή απόφαση και πιστεύω ότι πραγματικά ο κόσμος θα δει κάτι διαφορετικό που θα του αρέσει».