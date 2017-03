Αναμφισβήτητα η πρωτιά του ΣΚΑΙ αιφνιδίασε τους ανταγωνιστές του και προκάλεσε μεγάλη πίεση, ειδικά σε ΑΝΤ1 και ALPHA… Ωστόσο ο ALPHA φαίνεται να αντιδρά με μεγαλύτερη ψυχραιμία και να αναζητά την «απάντηση» σε low budget προγράμματα, κυρίως reality – κάποια στα όρια της trash tv, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πολυσυλλεκτικής τηλεόρασης… και το σημαντικότερο η παραγωγή τους είναι εξαιρετικά φθηνή.Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πολύ σύντομα αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του καναλιού ένα νέο reality με την ονομασία «Το καλύτερο ζευγάρι»… καλώντας ζευγάρια τα οποία θεωρούν ότι είναι ταιριαστά να συμμετάσχουν στο παιχνίδι με έπαθλο 3.000 ευρώ.Το νέο reality του ALPHA ανήκει στην κατηγορία των φθηνών προγραμμάτων που πρώτο λανσάρισαν στην Ελλάδα οι γερμανοί επενδυτές του καναλιού… με τις «Οικογενειακές ιστορίες», το «Αγρότης μόνος ψάχνει», «Κάτι ψήνεται»… Παιχνίδια τα οποία συνδυάζουν καλές έως άκρως ικανοποιητικές τηλεθεάσεις, με χαμηλό κόστος παραγωγής.Αντίθετα ο ΑΝΤ1 μετά από κάποια μπρος – πίσω για το πώς να «απαντήσει» στη σαρωτική επέλαση του Survivor… Και αφού απέρριψε ως ανθρωπίνως αδύνατον να προλάβει να βγάλει στον «αέρα» το reality επιβίωσης με τα σελέμπριτι που υφίστανται άγριες δοκιμασίες «I’m celebrity… Get me out of here»… κατέληξε στην απόφαση να προχωρήσει με τον αρχικό σχεδιασμό του, δηλαδή το «Your Face Sounds Familiar».enimerosi24.gr