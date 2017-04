Ο δημιουργός του «Sex and the City» Ντάρεν Σταρ δήλωσε στο Entertainment Weekly πως η παραγωγή είχε γυρίσει δύο εναλλακτικές εκδοχές των εναρκτήριων τίτλων: μια αυτή που γνωρίζουμε στην οποία η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φοράει τη διάσημη τούλινη φούστα που λερώνεται και μια άλλη με την Κάρι να φοράει ένα μπλε φόρεμα και να σκοντάφτει στη θέα της διαφήμισης στο λεωφορείο...Δείτε εδώ την εκδοχή που τελικά επικράτησε - και όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε:Η ενδυματολόγος της σειράς, Πατρίσια Φιλντ, θυμάται ότι βρήκε την τούλινη φούστα, κόστους 5 δολαρίων, σε ένα καλάθι και έφτιαξε τέσσερις εκδοχές της: «Ήταν δύσκολο για τους παραγωγούς να κατανοήσουν την τούλινη φούστα. Η Σάρα Τζέσικα κι εγώ το παλέψαμε πολύ και ο Ντάρεν είπε πως θα το δεχτεί αλλά πως θέλει κι άλλες εκδοχές. Κοιτάζοντας πίσω, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί την Κάρι στους τίτλους χωρίς την τούλινη φούστα. Ήταν μια ευφυής επιλογή, γιατί, με κάποιο τρόπο η Κάρι χορεύει μέσα στη Νέα Υόρκη».Δείτε εδώ και την εναλλακτική σκηνή για τους αρχικούς τίτλους του «Sex and the City» που δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά:news247