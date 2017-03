Η μεγαλύτερη γιορτή της μόδας και της μουσικής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Μαρτίου για 7η συνεχή χρονιά.To MadWalk by Aperol Spritz, το μοναδικό Fashion Music Project έρχεται τη Δευτέρα 27 Μαρτίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας!Μόδα, μουσική, μοναδικές συνεργασίες, πρωτότυπες εμφανίσεις και ο πιο ανατρεπτικός παρουσιαστής, ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με το «Fashion IT» girl, Μαίρη Συνατσάκη, είναι η φετινή συνταγή για ένα event που αναμένεται να μονοπωλήσει και φέτος το ενδιαφέρον μας.Γνωστοί σχεδιαστές συνεργάζονται με αγαπημένους καλλιτέχνες δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μόνο το Mad και το Aperol Spritz μπορούν να προσφέρουν, φέρνοντας ξανά την ελληνική βιομηχανία της μόδας στην πρώτη γραμμή: Fashion & Music Happy Together!Join the Fashion Rockstars!Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων για το MadWalk 2017 by Aperol Spritz έχει ήδη ξεκινήσει!