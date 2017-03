Ο Bo για τους περισσότερους είναι γνωστός από συνεργασίες του με Έλληνες τραγουδιστές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Λίγοι όμως γνωρίζουν πως ο γνωστός Έλληνας ράπερ που παρακολουθούμε στο Survivor, έχει συνεργαστεί με διάσημο καλλιτέχνη παγκόσμιου βεληνεκούς.





Όπως αναφέρει μάλιστα το Βικιπαίδεια, όταν ο Bo έκανε το ντεμπούτο του στον χώρο της δισκογραφίας το 1996, με συμμετοχή σε ντουέτο με τον Stevie Wonder στο τραγούδι «Look Around». Ναι καλά διαβάσατε. Και μετά από αυτή την δυναμική έναρξη της καριέρας του, συνέχισε να έχει τον πήχυ ψηλά συμμετέχοντας και στη διασκευδή του τραγουδιού «Temple of the king» του διάσημου συγκροτήματος Rainbow.





Δείτε παρακάτω το βίντεο με το τραγούδι του Steve Wonder «Look Around».