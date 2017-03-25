Προς ενημέρωση των θαυμαστών και φίλων του ηθοποιού η εκπρόσωπος της οικογένειας, Μαίρη Βιντιάδου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση χθες μέσω facebook:
«ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΑΘΗ ΨΑΛΤΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ ΣΗΜΑΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
ΜΑΙΡΗ ΒΙΝΤΙΑΔΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΨΑΛΤΗ.»
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