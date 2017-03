Ο Πάνος Μουζουράκης εμφανίζεται από τις 17 Φεβρουαρίου κάθε Παρασκευή στο Anodos live stage. Ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί τέσσερις Παρασκευές, όμως μετά την μεγάλη επιτυχία του θα συνεχίσει για τρεις ακόμα Παρασκευές, έως και τις 31 Μαρτίου.Τις τελευταίες μέρες τον ταλαιπωρεί ένα πρόβλημα υγείας, υποφέρει από τη μέση του, όπως ο ίδιος είπε on stage: «Με πονά η μέση μου...» όμως το σκετσάκι του το έκανε ως «Μουζουρέφκι» που είχε όνειρο από παιδί να γίνει χορευτής... Μπορεί η μέση του να πονούσε, αλλά εάν ο ίδιος δεν το έλεγε δύο με τρεις φορές, ουδείς από το κοινό θα το καταλάβαινε!Ο καλλιτέχνης δίνει on stage τον καλύτερό του εαυτό και εισπράττει από το κοινό το πιο θερμό χειροκρότημα. Ερμηνεύει δικά του τραγούδια, αλλά και ξένες και ελληνικές επιτυχίες άλλων τραγουδιστών και κάνει stand up comedy, όπου κρατάει τον κόσμο μέχρι τελευταία στιγμή!