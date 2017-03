Τα όσα είπε η Ζώζα Μεταξά στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον Λευτέρη Πανταζή προκάλεσαν πολλές συζητήσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές.Η διαφορετική ανάρτηση που ακολούθησε στον λογαριασμό της Κόνι Μεταξά, με μια φωτογραφία μακριά από τις σέξι που μας έχει συνηθίσει, θεωρήθηκε απάντηση στον ντόρο που δημιουργήθηκε γύρω από την συνέντευξη στο The 2night show. «Don’t air out your dirty laundry» έγραψε η καλλιτέχνιδα κοινώς …«Μην βγάζεις τα άπλυτα σου στη φόρα»«.Η Σάσα Σταμάτη αποκάλυψε πως η Κόνι Μεταξά δεν ήταν σε καλή ψυχολογία μετά το τέλος του γυρίσματος, καθώς δεν περίμενε να υπάρξουν τέτοιες δηλώσεις για τον πατέρα της.«Μετά το γύρισμα έμαθα ότι έβαλε τα κλάματα η Κόνι και ήταν πολύ συγχισμένη με όλο αυτό που είχε γίνει. Δεν περίμενε να γίνει αυτό, να πει τέτοια πράγματα η μητέρα της για τον Λευτέρη» είπε η δημοσιογράφος.«Εκεί δίπλα δεν ήταν; Αν άκουγε τη μάνα της, αν ήθελε να αντιδράσει, ας έλεγε για τον πατέρα της εκείνη την ώρα πράγματα. 26 χρονών είναι. Δεν είναι μικρή» διαφώνησε ο Κώστας Τσουρός.«Εγώ ξέρω από κύκλους του Λευτέρη Πανταζή, ότι πήρε τηλέφωνο η Κόνι τον Λευτέρη Πανταζή και του ζήτησε συγγνώμη για όλο αυτό και του είπε ότι «εμένα στο μυαλό μου μπαμπά ήταν να βγω και να μιλήσω δημόσια μαζί με την μαμά και όχι αυτά. Αλλά η μαμά τα είπε στον αέρα» μετέφερε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.«Ας έκανε παρέμβαση στον αέρα. 26 χρονών κοπέλα είναι. Είσαι συνένοχος όταν δεν λες κάτι κι ακούς τη μάνα σου να λέει αυτά» επισήμανε ο Κώστας Τσουρός, αλλά η Σάσα Σταμάτη είχε διαφορετική άποψη:«Την καλέσανε για έκπληξη ευχάριστη. που να φανταστεί η μικρή ότι η μαμά της πήγε για να κράξει τον μπαμπά της. Δεν είναι και έμπειρη τηλεοπτικά, έπαθε σοκ. Και είναι και η μαμά της ρε παιδιά στην τελική. Δεν ήξερε τι να κάνει.»Από την μεριά του ο Λευτέρης Πανταζής, δεν έχει κάνει επίσημα κάποιες δηλώσεις, ωστόσο η ανάρτηση που έκανε το περασμένο Σάββατο στον λογαριασμό του στο Facebook, θεωρήθηκε ότι αναφέρεται στο περιστατικό.