Πέρυσι βρισκόταν στον Ant1 και συγκεκριμένα στο πάνελ της εκπομπής ¨Πρωινό ΣουΚου¨ με τους Μαρία Μπεκατώρου,Νίκο Μουτσινά και Λάμπρο Κωνσταντάρα.Το καλοκαίρι μεταφέρθηκε στο Έψιλον και συγκεκριμένα στην ομάδα της εκπομπής ¨Έτοιμο το πρωινό¨ με τους Κατερίνα Καραβάτου και Κρατερό Κατσούλη.Μετά από περίπου 8 μήνες επιστρέφει στο κανάλι του Αμαρουσίου.Αναφέρομαι στη δημοσιογράφο Νανά Ηλιοπούλου,η οποία θα βρίσκεται στην παραγωγή του ¨So you think you can dance¨ με παρουσιάστρια τη Δούκισσα Νομικού.