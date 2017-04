Οι τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμά τους νέες ελληνικές σειρές κι έτσι αναμένεται να δούμε κάποιες στον αέρα από τη νέα σεζόν.Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com, μια από αυτές που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τριών(!!!) σταθμών και συζητούν για να την εντάξουν στο πρόγραμμά τους είναι μια νέα καθημερινή κομεντί σειρά δράματος με αρκετά στοιχεία όμως κωμωδίας που ακούσει στο όνομα "Η τελευταία παράσταση".Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Tvnea.com, η σειρά, που είναι βασισμένη σε καθαρά αμερικανικά πρότυπα (τύπου The Bold & The Beautiful, The Young And The Restless) παρακολουθεί ως ένα βαθμό τα παρασκήνια από τον κόσμο του θεάματος με ό,τι αυτό σημαίνει, ενώ το ιδιαίτερο με αυτή τη σειρά είναι ότι προβλέπεται και η συμμετοχή σ' αυτή ξένων ηθοποιών ως guest.Ο πιλότος της σειράς αναμένεται να γυριστεί μετά το Πάσχα, ενώ για συμμετοχή τους σ' αυτή συζητούν γνωστοί και αγαπημένοι στο κοινό ηθοποιοί.Το σενάριο ανήκει στο συγγραφέα και πρωτοεμφανιζόμενο στο χώρο της σεναριογραφίας, Αντώνη Τουμανίδη, που παράλληλα ετοιμάζει ταινία στην Αμερική με τον Αποστόλη Τότσικα, ενώ για τη θέση του σκηνοθέτη πραγματοποιούν επαφές πολύ ικανοί επαγγελματίες μια και οι συντελεστές ενδιαφέρονται πολύ για το αποτέλεσμα και την αισθητική του προγράμματος.