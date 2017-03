Μετά το άδοξο τέλος της εκπομπής ΞΑΝΑΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ στον Alpha, o Νίκος Μουτσινάς φαίνεται ότι επιστρέφει και πάλι στο κανάλι του Αμαρουσίου.Αρχικά έγινε γνωστό πως του έγινε κρούση για να συμμετάσχει στο νέο πρότζεκτ του ΑΝΤ1 με τίτλο I'm a celebrity, Get me out of here.To πρότζεκτ αυτό τελικά δε θα πραγματοποιηθεί φέτος (δες εδώ) και ο Νίκος Μουτσινάς θα βρίσκεται ξανά στην κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar.Μάλιστα ο ίδιος βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του ΑΝΤ1 και συναντήθηκε με τη Μαρία Μπεκατώρου, με την οποία βγήκαν και φωτογραφία αγκαλιά.